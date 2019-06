Tierras mapuche del hijo de Longueira complican aún más la consulta indígena

Un nuevo caso de compra de tierras indígenas sacude al corazón de La Moneda. Así como la situación que enfrenta el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla por sus terrenos en Pucón –caso que está en manos del Juzgado de Letras de Pucón-, ahora se conoció que otro inquilino de Palacio también tiene este tipo de propiedades: se trata de Juan Pablo Longueira Brinkmann, el hijo mayor del ex senador y fáctico de la UDI, Pablo Longueira y actualmente jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

De acuerdo a lo publicado por Ciper, en 2015 Longueira hijo compró dos parcelas en el sector de Chucauco (Villarrica), en la Comunidad Ignacio Yevilao. Además, participa en una sociedad familiar que adquirió otros dos terrenos en la misma zona. En total, las compras suman 25,5 hectáreas

Similar al conflicto que enfrenta Ubilla, el problema es que la propiedad de Juan Pablo Longueira Brinkmann forma parte de un Título de Merced concedido en 1914, siempre estuvo en manos mapuche y por lo tanto la ley los considera indígenas e impide que se vendan a personas que no integren ese pueblo originario, señala la publicación. Esto, aunque Longueira esgrime a su favor que cuenta con un certificado que indica que esos predios no están en el Registro de Tierras de Conadi,

El hecho añade otro elemento que pone en tela de juicio el tema de la consulta indígena, dado que Longueira Brinkmann es un personero clave en la estructura del ministerio de Desarrollo Social que lidera Alfredo Moreno a cargo de este proceso. La consulta ha sido blanco de críticas –incluso desde las mismas filas de Chile Vamos- y tiene como uno de sus ejes fundamentales zanjar tópicos sobre tierras indígenas, justamente el tema por el que se ve salpicado el jefe de gabinete.

Longueira hijo es abogado de la Universidad de los Andes, ligada al Opus Dei y tiene un MBA en la Universidad Católica. Si bien se ha dedicado al mundo privado y trabajó en Antofagasta Minerals entre 2012 y 2013, período en que su padre era ministro de Economía, ese año acompañó a Pablo Longueira en la recaudación de fondos para su abortada campaña presidencial.

A Longueira Brinkmann en su cargo de jefe de gabinete lo cuestionan por tener un “mal manejo político", aseguran que ha sido evidente su "desorganización" y su "falta de tacto", al punto que lo llaman “el niño del café” en La Moneda. Pero además es una figura controvertida para RN, porque fuentes de ese partido señalan que se ha caracterizado por hacer caso omiso a las “propuestas” provenientes de esa colectividad.

Además de su cargo de jefe de gabinete, Longueira hijo además cumple en los hechos como jefe de Comunicaciones del ministerio porque desde febrero Desarrollo Social se encuentra acéfalo en ese puesto tras la salida de la periodista Luisa Navea.

“Moreno debiera dar un paso al costado”

La denuncia sobre Longueira además será revisada por la comisión de la Cámara de Diputados que ya investiga las propiedades del subsecretario Rodrigo Ubilla en la comunidad Mariano Millahual, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a la diputada socialista Emilia Nuyado, los antecedentes aportados por Ciper ameritan que el jefe de gabinete sea citado a la comisión, al igual que el ministro Alfredo Moreno.

Pero la parlamentaria fue más allá y pidió la renuncia del ministro Moreno, tanto por este episodio, como por otra irregularidad que en las últimas horas ha salpicado a la consulta indígena: el traslado de conscriptos para participar en el proceso en Valdivia.

Por eso, a juicio de Nuyado, “Moreno debiera dar un paso al costado, esto no resiste, con los antecedentes de Longueira es impresentable que persista con la Consulta Indígena, todo para liberar las tierras, para que se modifique la ley para que no queden protegidas y el mercado empresarial las adquiera”, dijo a Interferencia.

La explicación de Moreno

Al ser consultado al respecto, durante una actividad esta mañana en Santiago, el ministro Moreno sostuvo que “son compras hechas en el año 2015, lo he conversado con él, me dice que tiene todos los estudios correspondientes, tienen los certificados de Conadi de la época, del año 2015, otro gobierno, el cual señalaba que no estaban dentro de los registros de las tierras indígenas y el estudio de la propiedad”.

El secretario de Estado añadió que le pidió a la Conadi un informe, pero desde ya le adelantaron que “recibieron una consulta al respecto en 2015 y ellos señalaron que (las propiedades) no estaban en los registros”.

Respecto a las compras de propiedades hechas el año pasado, Moreno señaló que Longueira Brinkmann le aseguró que corresponden a una sociedad que pertenece a su padre

“Lo importante es que entendamos que la ley tiene un sentido y ese sentido es mantener esas tierras indígenas donde corresponde, si es que lo son”, añadió. Sin embargo, Moreno señaló que la pregunta en el caso de las tierras de su jefe de gabinete “es si son o no lo son” de carácter indígenas.