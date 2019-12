Día de furia en la derecha: el turbulento choque que enfrentó a la UDI con sus socios de RN y Evópoli

Cuando ya van más de dos meses desde el inicio de las protestas ciudadanas, la derecha está viviendo su propio estallido político, con la amenaza de la UDI de congelar su participación en Chile Vamos, que ha abierto todo un fuego cruzado con Renovación Nacional y Evópoli.

Durante la jornada, la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, mantuvo sus críticas a sus socios por el apoyo de parte de la bancada de Renovación Nacional y de Evópoli a los proyectos de ley de participación de independientes, paridad de género y pueblos originarios para el proceso constituyente que fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

La senadora insistió en que no se respetaron los acuerdos y fue secundada en esta queja por el ministro secretario general de la Presidencia, el militante UDI Felipe Ward, quien planteó que “me parece fundamental honrar la palabra y eso queda un poquito en entredicho cuando horas después se aprueban temas que fueron producto de la discusión, que quedan fuera del acuerdo" constitucional.

Pero Van Rysselberghe además reforzó su artillería contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli), a quien responsabiliza por no haber alineado a las filas oficialistas para el rechazo de los temas anexos al proceso constituyente, acusándolo de tener un “problema de liderazgo”. "Si él no puede ni siquiera controlar a su partido, de verdad yo creo que tenemos un problema", señaló.

Esta no es la primera vez que la UDI pone en la mira a Blumel. Ya lo hizo a raíz de la acusación constitucional al exministro del Interior Andrés Chadwick, un proceso donde acusan desde el gremialismo hubo una nula gestión del jefe de gabinete para salvar a su antecesor.

Así las cosas, la senadora sostuvo que “resulta que hoy día somos el único partido de derecha”. Sin embargo, se mostró confiada en que la UDI sobrevive sin Chile Vamos". “Nosotros hemos sobrevivido a cosas muchas más difíciles, hemos sobrevivido a la muerte de nuestro fundador, hemos sobrevivido a un montón de situaciones súper complejas como la de las acusaciones falsas de "Gemita" Bueno y sin duda vamos a sobrevivir a esto", señaló.

Fuego cruzado

Pero los dardos de la presidenta de la UDI no fueron pasados por alto por sus socios. Mario Desbordes, presidente RN, ya la había enfrentado en entrevistas radiales, en las que sostuvo que “la UDI no tiene derecho a veto permanente”. Luego, a media mañana, el diputado convocó a una conferencia de prensa en la sede del partido para señalar van Rysselberghe “ha cometido un error que espero que no escale, ha creado un conflicto artificial”.

Desbordes insistió en que la estrategia de la UDI con esta amenaza pasa por posicionarse en el sector más derechista del electorado. “No voy a entrar en un conflicto con la UDI. No voy a permitir que se use a RN para la complicación que tiene un partido aliado con lo que ocurre más a la derecha todavía. Este partido no va a fraccionar, tensionar y entrar en el juego de conflictuar a esta coalición (…). Esta guerra innecesaria espero que se tranquilice”, dijo aludiendo a la figura de José Antonio Kast y el Partido Republicano, que complican al gremialismo.

Al comentar el futuro del proceso constituyente, el presidente de RN también hizo una alusión a la UDI, partido que está abanderadoscon el No a la nueva Constitución. De ahí su llamado por “un proceso limpio, sin descalificaciones, sin campañas del terror, sin engañar a la gente diciéndoles que esto va a ser como Venezuela o que nos vamos a transformar ten Suecia o Noruega porque no es cierto: las dos mentiras le hacen mal a la democracia”.

"La UDI le está hablando a la extrema derecha"

Desde Evópoli también respondieron. Felipe Kast fue enfático: "La UDI le está hablando a la extrema derecha", mientras el presidente de la colectividad, Hernán Larraín Matte, sostuvo que “la UDI no le puede imponer sus posiciones a Chile Vamos, la diversidad de esta coalición hay que respetarla”.

Larraín Matte también aludió al factor JAK y dio todo su respaldo al ministro Blumel, ante la arremetida gremialista. “Nos llama la atención que temas que tienen que ver con la interna de la UDI se terminen trasformando en una crítica al ministro del Interior”, dijo Hernán Larraín Matte.

“Queremos valorar y destacar el rol que está teniendo el ministro Gonzalo Blumel, parte de un gabinete que está buscando dar soluciones a los difíciles momentos que está viviendo el país”, sostuvo.

Pero ese no fue el único respaldo para Blumel, porque desde RN Mario Desbordes dijo “lamentar las críticas de la UDI al ministro del Interior” que llegan “en el peor momento, en momentos difíciles para el Gobierno”.

De cara a la tramitación que viene del proyecto resistidos por la UDI en el Senado, tanto RN como Evópoli dejaron en claro que no darán marcha atrás. Desbordes garantizó la aprobación de las mociones, señalando que “RN va a aportar los votos necesarios en el Senado”, sin indicar cuáles son los parlamentarios que van a aprobar. “El voto de Evópoli está asegurado en el Senado. Felipe Kast va a apoyar” la paridad de género, complementó Larraín Matte.

En términos prácticos, la UDI ya anunció que no asistirá al tradicional comité político de los lunes, en tanto sus socios apuestan a que el gremialismo este fin de semana recapacite. “Espero que el lunes tengamos un comité político con todos los partidos de Chile Vamos. El momento histórico nos exige una gran responsabilidad”, advirtió Hernán Larraín Matte, en medio de la crisis más aguda del sector en este Gobierno.