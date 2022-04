Jefe de bancada DC desmiente que el ministro Marcel lo haya felicitado por el rechazo de ambos proyectos de retiro de fondos previsionales

El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, salió a desmentir la denuncia que señalaba que había recibido una llamada telefónica por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, felicitándolo tras el rechazo que obtuvieron los dos proyectos de retiro de fondos -tanto de parlamentarios como del Gobierno- en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Este hecho se da luego de que el diputado DC, Felipe Camaño, haya indicado que "nos sorprendemos de que nuestro jefe de bancada reciba un llamado del Gobierno felicitando por la decisión que tomamos. El plan perfecto existe y el plan perfecto se llevó a cabo. Efectivamente no querían que no hubiera ningún quinto retiro y eso es lo que a nuestro jefe de bancada se le comunicó".

"Mario Marcel, el ministro, le dice abiertamente que le agradece que esto se haya acabado acá en el Congreso y, en definitiva, hoy partir de cero con lo que pueda ser una nueva propuesta", complementó el subjefe de la bancada falangista.

Defensa de Aedo

El propio jefe de la bancada demócrata cristiana salió a defenderse sobre esta acusación que realizó su compañero de partido.

"Quiero hacer una precisión. Conversé con Felipe Camaño (...) y Felipe tuvo una confusión, no llamó el ministro Marcel al jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Yo eso lo quiero aclarar. Esto no se trata del ministro Marcel", indicó Aedo.

Bajo la misma línea, puntualizó que el error de Camaño se trato de "que él nombró al ministro de Hacienda y eso no es efectivo y lo estoy diciendo con toda claridad".

"Personas de Gobierno sí me expresaron ese alivio de que no se hayan aprobado y por eso quiero corregir, porque ha habido una confusión en la información que entregó Felipe Camaño: No he recibido 'telefonazo' del ministro de Hacienda felicitándome. Eso no es así", agregó Aedo.

Finalmente manifestó que habló con miembros del Ejecutivo quienes le confirmaron estar más tranquilos y agradecían por no haber aprobado el proyecto, pero fue a tono personal, mediante un llamado telefónico en Valparaíso. "Yo espero conversar esto con el Presidente" Gabriel Boric, cerró. Aedo.