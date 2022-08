Taxistas se toman la Alameda como forma de protesta por alza en los combustible y regulación en las apps de transporte

Durante este miércoles cientos de taxistas se manifestaron en contra de la alza en los precios de los combustibles y de las apps de transporte, cuyo proyecto de ley que busca regularizarlas continúa en discusión en el parlamento.

En concreto, alrededor de unos 300 vehículos cortaron la Alameda a la altura de Santa Rosa tras reunirse en Parque O'Higgins y transitar por las calles de Santiago Centro hasta la principal arteria de la capital.

En el lugar los conductores lanzaron fuegos de artificio y petardos con la idea de llegar hasta el Palacio de La Moneda para mostrarle su malestar al Presidente Gabriel Boric, pero fueron frenados en la altura de la Casa Central de la Universidad de Chile por personal de Carabineros.

Uno de sus voceros, Claudio Morales, indicó en Radio ADN que "es una forma de llamar la atención. ¿Cómo persiguen a los comerciantes ambulantes en este país que no pagan impuestos? Uber, Didi y Cabify no pagan impuestos. ¿Cómo no los persiguen?".

Además criticó el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, argumento que "le estamos dejando la puerta abierta a las multinacionales".







