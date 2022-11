Diputado Alinco acude a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para regresar a las comisiones de Agricultura y Obras Públicas: PPD lo removió de ambas

El diputado René Alinco (Ind - PPD) acudió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con la finalidad de intentar regresar a las comisiones de Agricultura y Obras Públicas -ambas de la Cámara Baja- luego de que haya sido removido en ambas por el PPD.

A señalar que el PPD tomó esta decisión luego de que votase a favor de la moción de censura contra la presidenta de la comisión de Agricultura, Consuelo Veloso (RN), quien tuvo que dejar el cargo tras la aprobación de la acción.

"No son sanciones, es vivir la realidad. René Alinco hace rato que no se siente bien en la bancada, no lleva a cabo los acuerdos que nosotros tomamos, prácticamente no le interesa lo que nuestro sector político determine o converse", precisó en su momento el jefe de la bancada de la tienda, Cristián Tapia.

Descargos de Alinco

El parlamentario por la región de Aysén lamentó tener que ir a la justicia por un suceso que -a su juicio- debió ser solucionado políticamente.

"Daré la pelea en todas las instancias por el derecho a participar en comisiones ya que es una afectación a mis electores", sostuvo en Radio Bio Bío.







Asimismo, acusó a Tapia de tomar una decisión arbitraria e ilegal, puesto que para hablar sobre lo sucedido -moción de censura- existen instancias como la comisión de Ética. Lugar al que Alinco indicó que podría haber realizado sus descargos, también agregó que, al ser una decisión política, debió haber existido una discusión en el interior del comité con la presencia de toda la bancada, el incluido.