Minsal reitera que adelantar vacaciones de invierno “no se contempla en este momento”

La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, descartó que se esté analizando modificar la fecha de inicio de las vacaciones de invierno ante el aumento de virus respiratorios en la comunidad escolar. Lo anterior, fundamentado en que ya se decidió adelantar la fecha en la planificación del año escolar.

“Hacia finales del año pasado e inicios de este, se hizo un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud justamente para analizar cómo se iba a manejar este invierno la programación de las vacaciones en los establecimientos educacionales. Para eso se hizo un estudio de cómo se anticipaba la circulación viral en este año y como justamente pudimos prever que se iba a anticipar la circulación viral”, manifestó Albagli.

“Ya se hizo un ajuste en comparación con el esquema de vacaciones habitual y se programaron para este año las vacaciones de invierno ya una semana anticipada a lo que era habitual. Es decir, entre el 3 y el 14 de julio, que corresponde a la semana epidemiológica 27”, añadió la autoridad sanitaria.

En complemento de lo anterior, Albagli apuntó que “en vista de este acuerdo que ya se ha establecido entre ambos Ministerios, no está en consideración actualmente una reprogramación por sobre este acuerdo que ya hemos estimado entre ambas autoridades”. “Ya se están dando una semana anticipada a lo que habitualmente se daban las vacaciones de invierno, por lo cual no se contempla en este momento una nueva reprogramación”, concluyó.

Descontento con la determinación: “No podemos tener un centralismo tan grande”

La aclaración del Ministerio de Salud (Minsal) se da luego de que durante las últimas semanas se planteara la idea de adelantar las vacaciones de invierno a raíz de la proliferación de casos de menores de edad con enfermedades respiratorias.

En conversación con CNN Chile, el presidente del Colegio Médico (Colmed) de Concepción, Germán Acuña, mostró su malestar con la determinación de la autoridad sanitaria y comentó que “hay una gran cantidad de virus que están afectando a los niños, incluso hemos tenido algunos brotes de varicela”.

“En conversación con la Sociedad de Pediatría de Concepción, ellos advierten que tenemos muchos virus en el ambiente y que hay mucho contagio. Por eso que la Sociedad de Pediatría y nosotros como colegio estamos llamando a las autoridades que adelanten las vacaciones”, complementó.

En vista de lo anterior, Acuña apuntó que “nos parece que la realidad santiaguina es otra y que no podemos -para variar- tener un centralismo tan grande que como en Santiago no hay un problema, entonces no se adelanten las vacaciones en las regiones”.

“Tenemos que aprender a regionalizar, llamado que le hicimos al expresidente Piñera y ahora al Presidente Boric: regionalicen las decisiones epidemiológicas en salud para salvar vidas”, remató el presidente del Colmed de Concepción.