Marcelo Drago: “Es una falta de respeto que Daniel Andrade se arrogue calidad de preso político”

El abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó el mensaje de fin de año que publicó Daniel Andrade, cabeza de Democracia Viva, asegurando que está en “prisión política”, como califica la situación, por estar en prisión preventiva.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Drago pidió hacer un comentario “un poquito menos de abogado y un poquito más de ciudadano” y agregó que en todos sus años ha visto “presos políticos en las cárceles chilenas”, por lo que es “una falta de respeto, perdónenme, que un cabro que participó de un desfalco directamente, y que está en un proceso judicial por fraude del fisco, se arrogue esa calidad de preso político cuando conocimos presos políticos que eran de verdad en Chile. Presos por sus ideas, por su forma de pensar, por su posición política. Eso un preso político”.

“La causa en que está esta persona en realidad no tiene una connotación política directa, es un fraude del fisco, es un robo, digamos. Es una defraudación para echar recursos del Estado. Eso es lo que se está investigando, no estoy haciendo un prejuicio porque en los tribunales todavía hay un largo proceso para asignar la responsabilidad al final”, añadió.

Drago pasó a explicar por qué se puede decretar prisión preventiva, la que es bien objetiva a su juicio. “Hay situaciones donde se puede presumir la fuga o puede ser un peligro a la sociedad. No creo que sea un peligro a la sociedad porque aquí el ofendido es la sociedad. Básicamente eso está pensado para delitos violentos, o la prisión preventiva se mantiene para la seguridad de las víctimas, y aquí la víctima es el Estado, así que no califica”, explicó.

“Pero sí puede haber fuga. Por los montes involucrados, por la forma en que se manejó esta situación. Aquí no fue solo una fiscalía el que propuso sino que también un juez que resolvió. Entonces puede no gustarle, obviamente no le gusta estar en prisión preventiva. No es el único que está en prisión preventiva, entiendo que son más de nueve los que están en este tipo de casos sean del Ministerio de Vivienda, sean de gobiernos regionales, pero todos involucrados a corporaciones, fundaciones y a estas transferencias. El número de personas en prisión preventiva es bastante significativo, así que el señor Andrade no es ninguna excepción”, recalcó.

“Puede escribir lo que quiera, puede mandar esas cartas tipo Mandela pero francamente el caso es un fraude al fisco, es una falta de probidad monumental y es un delito grave en nuestra legislación. Es un delito grave. No califica, no calza y la verdad es que él tiene su libertad de expresión que no la pierde hasta en la inspección preventiva”, cerró.