Germán Codina y Manuel José Ossandón en el ring de las municipales

La ciudadanía se encontrará nuevamente con las urnas en octubre de este año, para las elecciones municipales, de gobernadores y de consejeros regionales. En política, esa fecha está a la vuelta de la esquina y es por eso que ya se ha comenzado a hablar de las posibles alianzas o pactos entre partidos para enfrentar dichos comicios. En general, las tensiones tienen que ver con las definiciones que toma un partido u otro respecto a un cupo, sin embargo, ya se hizo pública la disputa por el municipio de Puente Alto y, a diferencia de lo anterior, tiene al alcalde Germán Codina enfrentado con un correligionario, el senador Manuel José Ossandón, exalcalde histórico de la misma comuna.

Los primeros disparos los dio el senador. En ‘Tolerancia Cero’, el domingo, Ossandón –quien fue alcalde de Puente Alto desde el año 2000 al 2021– reveló que existe una disputa “seria” en la carrera electoral por el municipio ubicado en el sector sur oriente de la capital.

El senador RN acusó de que la exministra vocera Karla Rubilar, quien se perfilaría como candidata al municipio puentealtino, “es candidata pagada por el municipio y llegó con cinco personas que además trabajan y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario, con el tremendo sueldo, para dirigir la campaña. ¿Cómo es eso?”.

Y es que el otro candidato RN que ansía ser alcalde, es Felipe Ossandón Ross, actual concejal en ejercicio de municipio y sobrino del senador Ossandón.

El exalcalde de Puente Alto y de Pique, mientras transcurría la entrevista reculó en su acusación. Dijo, “no me parece correcto que un alcalde contrate a una persona para ser candidata”, pero luego advirtió que no le consta si la intención de la contratación fue esa, pero de todas maneras acuso a que había falta de fair play: “Hoy día ella es candidata y él (Codina) debería, si quiere cumplir con el fair play, pedirle la renuncia a ella y a todo el equipo”.

El senador RN explicó que su sobrino “es un concejal en ejercicio que tiene todo el derecho y él me dijo ‘yo quiero ser alcalde’ y llevo cinco años preparándolo para esto y me he preocupado de prepararlo”. Sobre la situación contractual de Rubilar con el municipio, Ossandón explicó que lo habló con su partido: “Dije ‘miren, compadre, aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad’”.

En definitiva, la amenaza del histórico RN la explicó el mismo: “Felipe Ossandón va a ir y va a juntar firmas conmigo si el partido no hace de que ahí se cumplan las mínimas condiciones éticas y de transparencia”. En definitiva, el concejal iría a competir electoralmente “por fuera” de las elecciones internas de RN “siempre y cuando, el partido no ordene que exista una competencia leal y si en la leal perdemos, ni un problema. Pero hoy día es desleal y eso yo no lo acepto, no corresponde”, explicó el tío del concejal en ejercicio.

El actual alcalde, Germán Codina, llegó ayer a La Moneda para hablar con el subsecretario Manuel Monsalve y otros alcaldes para sobre seguridad. Luego de hablar con la prensa sobre ese tema, se refirió a los dichos del senador Ossandón y más que alejar a Rubilar de una posible candidatura, la acercó.

Respuesta de Codina y respaldo a Rubilar

“A mi si, debo reconocerlo que en lo personal creo que evidentemente tiene condiciones y características muy valiosas y lo que sucede en la calle es que la gente le pide que sea candidata y ella hasta el momento no es candidata hasta que exista alguna nominación, al menos de las bases comunales y distritales de RN”, sostuvo el alcalde.

Sobre las acusaciones, sin embargo, argumentó que Rubilar “trabaja hace casi dos años conmigo en terreno, ha hecho una tremenda contribución”, aclaró y agregó que “ella brilla sola”. El Mostrador, a través del portal de transparencia de la municipalidad, comprobó que Karla Rubilar comenzó a trabajar en la municipalidad como personal a honorario en mayo del 2022 en la “coordinación y supervisión de casos derivados de la alcaldía y gestión de agenda” con un sueldo bruto de $4.060.000 y líquido de $3.562.650.

Codina, aseguró que “todavía no se ha determinado ni por el partido ni por nadie quiénes van a ser los candidatos” y, por eso, llamó “a que tengamos cordura en este momento y que algunos aprendan a controlar un poquito más la ansiedad”.

Si esa declaración no hizo una alusión directa al senador, la siguiente apuntó directamente a Ossandón tío y sobrino: “Es muy injusto lo señalado y evidentemente entiendo que él esté abocado a tratar de que su sobrino, que no obtuvo ni siquiera la primera mayoría en el consejo municipal y por primera vez en los últimos 20 años el consejo no tiene primera mayoría de nuestro sector, esté abocado en tratarlo de sacarlo adelante por el vinculo que tiene, obviamente, muy estrecho con su hermano que pueden indagar en la prensa”.

Codina hizo referencia a una polémica del 2020 en el que el Ministerio Público que detectó transferencias desde la cuenta de la secretaria del senador, María Paz King, a la de su jefe. La Tercera, también reveló que el hermano del senador, Ignacio, traspasó $160 millones a King, los que ella abonó posteriormente al legislador.

La molestia de la RN local

El lunes posterior a la entrevista de Ossandón, 16 militantes de Renovación Nacional, entre ellos la presidenta distrital, consejeros regionales, tesoreros comunales, exsubsecretarios y exparlamentarios, enviaron una carta a la Comisión Política del partido para condenar que “una vez más el senador recurra a los medios de prensa, poniendo en evidencia una posición rupturista, que deja de lado un proyecto común inspirado en los valores de Renovación Nacional y lo que es más grave pone en riesgo la continuidad de nuestro sector en el gobierno comunal de Puente Alto”.

Son dos planas en las que lo autores plantean una pregunta general con cinco puntos que buscan explicar las molestias: “¿Cuánto tiempo más el senador Ossandón seguirá trabajando con la premisa de que quien divide reinará?”.

En dicha misiva advierten que el partido debe “definir a sus candidatos por sus méritos y por su capacidad de representar y defender sus valores en la calle” y bajo esa lógica acusan que el concejal Ossandón “sigue siendo desconocido por muchos en esta comuna” y “ha estado permanentemente ausente de todas las luchas que hemos dado en beneficio de la comunidad”.

En definitiva, tienen “serias dudas sobre su capacidad y competitividad, ya que obtuvo una votación paupérrima y no logró siquiera la primera mayoría en el concejo municipal”, sostienen en la carta.

Los militantes denuncian que las acusaciones de Ossandón son falsas y que, muy por el contrario, es la jefa de gabinete del senador “quien, trabajando para el concejal, ha amedrentado y maltratado a militantes y funcionarios municipales, manifestándoles entre otras cosas que ‘gracias a ellos les daban de comer’ o ‘a ustedes se les olvida de donde vienen’”.

En la carta, condenan los “ataques permanentes con acusaciones infundadas y abiertamente falsas del senador al alcalde de la comuna, militante de nuestro partido Germán Codina y reconocido como la figura mejor evaluada de RN, quien obtuvo en la última elección municipal 87.239 votos. El Senador Ossandón en la elección del 2021 en la misma comuna obtuvo 46.671 sufragios”. Y por último, los 16 RN critican al senador por desdramatizar el hecho de perder el color político en la comuna: “Nosotros iremos hasta el final y si RN no nos da el cupo juntaremos las firmas como independientes… y si se pierde puente alto, mala suerte…”.

El mensaje que recibió Ossandón

“¿No les parece extraño que el jefe de Comunitario sea el Jefe de gabinete de ella? Que no tiene ninguna relación con Puente Alto ni con el municipio y, justo ahora, que nos vamos a enfrentar en una campaña, todas esas redes están en manos de estas personas”, acusó el cenador en televisión en el programa nocturno de CNN Chile.

“Buenas noches senador. Vi su entrevista en Tolerancia Cero”, abre el mensaje que recibió Ossandón casi a la medianoche. El texto lo escribió el funcionario aludido por el excandidato presidencial.

“Lamentable como se refiere a mí y al desconocimiento de mi persona. Decir que no tengo ninguna relación con Puente Alto no solo es desconocimiento sino faltar a la verdad gravemente”, continúa el funcionario.

Casi como si escribiera una lista, enumera todo lo que sí lo vincula con la comuna: “Llegué a vivir a Puente Alto el año 1995. Viví en la comuna durante sus tres periodos de alcalde y los siguientes dos periodos del alcalde Codina. Hice mi práctica en la municipalidad el año 2013 y mi tesis para obtener mi título profesional fue de un programa de seguridad de Puente Alto. Toda mi familia sigue viviendo en Portal Andino. Hoy, despúes de haber trabajado un año y medio en la DIDECO de Puente Alto, soy Encargado Comunitario y experiencia para serlo tengo”. Ahí, el empleado municipal sigue enumerando datos personales que lo respaldan.

Luego de ducho repaso, plantea su crítica: “Esperaría de alguien como usted un reconocimiento a la meritocracia de alguien como yo, puentealtino, primer profesional de su familia. Que triste este ataque gratuito de alguien que con mi familia apoyamos en cada desafío electoral que tuvo”.

Al final, para constatar que hubo un momento en el que sí apoyó a Ossandón, el funcionario le envía un pantallazo de una publicación de Instagram en la que aparecen Ossandón y Codina en una pancarta de promoción electoral para la municipal de Puente Alto. En letras grandes, aparece: “Seguimos juntos”. Más pequeño, abajo, se lee: “Nuestra obra continúa”.