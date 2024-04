Casi sin agua en la piscina partidos buscan despachar acotada reforma al sistema político

Uno de los diagnósticos transversales respecto a la política nacional es que la hiperfragmentación que existe en el Congreso dificulta el avance de la agenda del gobierno de turno. En ambos proceso constitucionales pasados la reforma al sistema político fue un tema clave y, de distintas maneras, buscaron enfrentar este problema. Durante las últimas semanas el debate se ha reabierto, pues en la agenda legislativa se abre un espacio para que esta discusión se materialice en el Congreso. Sin embargo, las conversaciones entre los partidos están en desarrollo y existen dudas respecto al avance de la reforma.

Luego de que la segunda propuesta constitucional fuese rechazada el pasado 17 de diciembre, actores políticos de segunda línea y además de distintos sectores, comenzaron a entablar conversaciones respecto a qué se podía rescatar de ambos procesos constituyentes desestimados por la ciudadanía. Ahí, se llegó al consenso que se podrían rescatar las reformas al sistema político y, en particular, lo que había propuesto la Comisión Experta.

En ese sentido pretendían rescatar ejes de la propuesta para favorecer la gobernabilidad, como por ejemplo, aquella que determinaba los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrían derecho a a los escaños en el Congreso Nacional. La otra norma que también se ha comentado, es aquella que establecía que al momento en el que un parlamentario renunciara al parido, este debía dejar su puesto en el Congreso, pues el escaño le pertenece a la colectividad política.

El centro de estudios Horizontal, y personajes que llevaron adelante la campaña del En Contra, quienes han estado en estas conversaciones, coinciden técnicamente en los diagnósticos mencionados, pero además en que la reforma debería contar con un principio de gestión legislativa y urgencias ciudadanas. Sin embargo, según reveló La Tercera, los personajes que han estado gestionando las propuestas y las conversaciones son los ex comisionados Juan José Ossa (RN), Sebastián Soto, Antonia Rivas (CS) y Gabriel Osorio (PS).

Ahora, no existe un documento con una propuesta concreta, pues voces conocedoras del trámite sostienen que el proyecto de la Comisión Experta estaba pensado para una nueva Constitución, no para que este Congreso, con los personajes incumbentes, realizaran esta reforma.

Otras voces, de distinto sector, pero también involucradas en las conversaciones preliminares, esperan que se tome el grueso de la propuesta de los expertos, pues la idea es que sea una reforma integral. Aseguran que solamente tomar las medidas del 5% y la que combate el discolaje en los partidos sería algo insuficiente.

Ahora bien, quienes participaron de las conversación preliminares advierten que el proceso para llevar adelante la reforma constitucional está en las presidencias de los partidos políticos, en la Segpres y, sobretodo, en El Congreso.

Altas fuentes de la oposición esperan que la reforma constitucional se lleve adelante, sin embargo no creen que se cuente con las mayorías necesarias. Sin embargo, el diagnóstico de la presidenta de Evópoli Gloria Hutt es diferente.

Hutt aseguró que desde Chile Vamos “estamos todos muy dispuestos a ir adelante con la propuesta” y, dado el antecedente previo de un trabajo transversal de centro derecha hasta incluso personeros del Frente Amplio, más el rescate de la propuesta de Comisión Experta, “no deberíamos tener problemas por los votos”. Donde sí ve alguna dificultad la ex consejera constituyente, puede ser que lo que ahora se proponga sea un poco más limitado que el contenido total” de lo que propusieron los expertos.

Ahora bien, Hutt cree que el umbral del 5% es indispensable instalarlo y también el discolaje. “Tenemos que priorizar todos los aspectos que son los más, podríamos llamar, dañinos para la gobernabilidad. Todo lo que implica una dificultad para llegar a acuerdos y claramente el umbral lo es, porque obliga a tratar con más de 20 personas”.

La presidenta de Evópoli cree que existirán partidos pequeños que se opondrán, pues “que no van a querer fusionarse”. Su partido, sostiene, siempre ha apoyado la idea del umbral, a pesar de que su tienda obtuvo un 4,8% en la última votación. A pesar de eso cree que “vale la pena hacer el esfuerzo de completar el 5% y hay una transición de un primer periodo electoral que es con 4″.

Hutt cree que en las conversaciones entre expertos tanto el oficialismo como la oposición se han visto representados, para la presidenta de Evópoli “la conversación que falta es, por ejemplo, con el ministro Elizalde para cuadrar la propuesta y acordar los términos para aprobarla pronto”.

La idea, es que se presente un “proyecto sea simple, que sea muy contundente, los temas que aborde, pero que se pueda despachar rápido, justamente porque es inconveniente que se mezcle con la discusión de las elecciones”, sostiene Hutt. Idealmente, dice, de aquí a julio, previo a la inscripción de candidaturas para las elecciones.

El ministro Álvaro Elizalde se refirió al tema en el Palacio de La Moneda e insistió en que “las prioridades del Gobierno son de carácter social. Eso no obsta que todo lo que contribuya a mejorar nuestro sistema político generando desincentivos a la atomización, nos parece que es algo que debe ser bienvenido y alentado”.

El ministro reveló que “hay un diálogo que se está desarrollando”, pero aseguró que el Gobierno “está concentrado en las reformas sociales”. Ahora, Elizalde reconoció que está el desafío de “generar condiciones para que el sistema político de respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía y eso contribuya a darle mayor legitimidad y fortaleza a nuestra democracia y, por tanto, los incentivos deben ser contrarios a la atomización, a la división y, más bien, estar orientados a generación de acuerdos que permitan destrabar una serie de iniciativas que se traducen en mejorías concretas en la calidad de vida de las chilenas y chilenos”.

Al ser preguntado por el texto de la Comisión Experta, sostuvo que “es uno de los antecedentes que obviamente se tendrá que tener a la vista”.

Al preguntar en la Comisión de Constitución de la Cámara, el diagnóstico no es muy dispar entre oficialismo y oposición. El presidente de dicha instancia, Raúl Leiva (PS), estaría por apoyar la reforma, pero no ve que exista mucho espacio en el Congreso: “En el ambiente actual no creo que genere consenso, atendido el clima de polarización y atomización. Pero por lo mismo, es extremadamente necesario para generar gobernalibilidad y estabilidad en el sistema”.

Su par socialista, Leonardo Soto, coincide con el diagnóstico de que ” se hace casi imposible que se pueda gobernar”. Soto se lo explica por “el discolaje o transfugismo, esa mala práctica en la que varios parlamentarios son elegidos por un partido político que apoya a un gobierno y cambian de afiliación y se unen a otros partidos políticos durante su mandato y se suman a la oposición o bloqueo de la acción del gobierno, sin consulta a sus electores. Este vicio democrático junto a la excesiva proliferación de partidos políticos -hay cerca de 20 formaciones vigentes- está destruyendo a este gobierno y hará lo mismo con los que vienen y, por tanto, es urgente una reforma política que los erradique”. Haciendo guiño a lo ocurrido con los parlamentarios del partido Demócratas que cruzaron el charco hacia la derecha.

Incluso, Soto asegura que “el PS está disponible a enfrentar este grave problema de gobernabilidad y se encuentra preparando una reforma constitucional que elimine los graves efectos de la combinación del transfuguismo y la excesiva fragmentación de partidos en nuestro sistema político. Por el bien de Chile”.

La diputada Camila Flores (RN) entiende que la reforma al sistema político es también una preocupación ciudadana y coincide con los diagnósticos anteriores. Para la parlamentaria, existen muchos parlamentarios y asegura que “siempre he estado disponible para hacer reformas al sistema político que vayan en la línea precisamente de profundizar la democracia”.

Sin embargo, Flores sincera que “honestamente no sé si es que existirá el ánimo para aquello. Nosotros, la derecha, siempre que hemos tratado de impulsar reformas al sistema político, la izquierda se abandona”. De hecho, cree, a diferencia de los parlamentarios PS, “creo que más bien una vez más estarían por oponerse”.

El diagnóstico en la izquierda, como el que dijo Hutt, es que los partidos más pequeños se opondrán, dado que podrían en riesgo su influencia en el parlamento. El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, por ejemplo, es el único parlamentario de su colectividad en el Congreso y es un opositor de esta medida.

En conversación con El Mostrador, el diputado de Amarillos vaticinó que no cree que la reforma surja en el parlamento, pues la prioridad principal debería estar en la agenda de seguridad.

Ahora, Jouannet cree que lo que se propone no es una reforma al sistema político, “es una reforma al sistema electoral y al sistema partido” y “nadie puede hacer una reforma electoral un año y medio previo a una elección parlamentaria. Eso es poco serio”. Además, agregó que una reforma de esas características debería incluirse en el programa de Gobierno y acusó que “las reformas se hacen en el parlamento, no se hacen en los institutos, no lo hacen los intelectuales”.

Para el diputado de la Araucanía, la propuesta carece de sustento, pues se recoge de un proceso constituyente rechazado y, además acusa que “la pseudo-fronda intelectual de acá, de izquierda y derecha, que hay acá en Santiago, que no tiene ninguna vinculación a la realidad de las regiones y a la realidad del sistema electoral”, aborda malamente el debate.