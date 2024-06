Tensión diplomática por tesis venezolana sobre “operación de falsa bandera” en caso Ojeda

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile fue una “operación de falsa bandera” diseñada para deteriorar las relaciones entre ambos países. En una conferencia de prensa, Saab aseguró que de ser detenidos los sospechosos venezolanos en su país, no serán extraditados a Chile.

Ojeda, de 32 años, fue secuestrado en la madrugada del 21 de febrero de 2024 desde su hogar en la comuna de Independencia, por cuatro individuos que se hicieron pasar por policías. Sus restos fueron encontrados el 1 de marzo en una toma de Maipú.

Según Saab, el móvil del asesinato fue “politizar” el caso para crear tensión entre Chile y Venezuela, en un momento en que ambos países estaban experimentando un significativo acercamiento. “Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela”, afirmó el fiscal venezolano.

“Chile no ha entregado absolutamente nada de información”

Lo más preocupante. Saab también sugirió la participación de cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con “intereses espurios” en la operación. “Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países”, añadió el persecutor.

Saab incluso criticó a la fiscalía chilena por considerar que esta no ha proporcionado información sobre el caso. “Chile no ha entregado absolutamente nada de información”, dijo, destacando la falta de “reciprocidad” en la cooperación internacional. Además, señaló que Venezuela ha enviado dos directores para recabar información en Chile, pero estos no fueron recibidos por el Fiscal Nacional chileno, Ángel Valencia.

Ojeda, un conocido disidente del régimen de Nicolás Maduro, se encontraba en calidad de refugiado político en Chile tras escapar de una prisión para desertores en Venezuela. El Fiscal venezolano enfatizó que, de capturar a los responsables, estos serán juzgados en Venezuela con base en la evidencia proporcionada por la Fiscalía de Chile.

Saab concluyó su intervención reiterando la disposición de Venezuela a colaborar con la justicia chilena, pero insistiendo en la necesidad de reciprocidad y diligencia en la respuesta a las solicitudes de asistencia penal internacional realizadas por Venezuela.

“Hay que confiar en las instituciones chilenas”

Desde Chile, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, enfatizó que la investigación del caso Ojeda en Chile tiene un nivel “importante” de avance, con un detenido y sospechosos identificados de nacionalidad venezolana. El funcionario recalcó que al Gobierno del Presidente Gabriel Boric “no le corresponde entrar a comentar hipótesis sobre casos judiciales”. Aquí, agregó, “manda la evidencia” y la tarea del Ministerio Público es precisamente descartar hipótesis.

El subsecretario reveló que no ha hablado sobre el tema con el fiscal Valencia, pero sí ha tenido contactos previos con el persecutor a cargo del caso, el fiscal Héctor Barros. “Hay que confiar en las instituciones chilenas”, remarcó Monsalve.

El jefe del Ministerio Público, el fiscal Valencia, declaró que esperan que si la fiscalía venezolana ha podido recabar antecedentes, estos sean remitidos para efectos de enriquecer la investigación que se lleva a cabo en Chile. Remarcó que no hay más imputados por ahora, pero confirmó que hay dos personas prófugas en territorio venezolano. Esto, sostuvo, “lo que tienen que confirmar las autoridades de dicho país”.

“No hay autonomía en lo que diga el señor Saab”

Desde el Parlamento de Chile, el senador de la comisión de Seguridad Pública, Iván Flores (DC), expresó que le parece muy grave lo que ha dicho el fiscal general de Venezuela. A su juicio, Saab, “con soltura de cuerpo emite una opinión, como cualquier opinólogo, de una investigación que muy en reserva lleva hoy día la Fiscalía Nacional de Chile”.

Según el senador Flores, el hecho de que Saab señale que el asesinato de Ojeda tiene un móvil político, es porque “quiere politizar el caso para enturbiar la relación de Chile-Venezuela”.

“Sabemos que en Venezuela los poderes del Estado no son autónomos, todos dependen de la dictadura, todos son nombrados por la dictadura. De tal manera que no hay autonomía en lo que diga el señor Saab”, manifestó. Para el legislador DC, la acusación que el fiscal venezolano “es de la mayor gravedad en contra del Estado chileno”.

Además, añadió el senador, se está hablando de agentes del Estado chileno como partícipes de un asesinato, “cuando hemos sido nosotros los que hemos estado intentando que Venezuela colabore con la información”. En ese sentido, emplazó a las autoridades venezolanas: “Reciba a sus delincuentes venezolanos de vuelta, no le ponga más trabas”, espetó.

Desde la oposición, el senador Francisco Chahuán (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores expuso que ellos ya habían señalado que no creían que Venezuela iba a colaborar con la investigación en Chile, con respecto al secuestro y homicidio del exteniente Ojeda. “Claramente las declaraciones del fiscal general dan cuenta que Venezuela no está dispuesto a extraditar a los involucrados”, manifestó.

Chahuán planteó que esto es “una nueva demostración que el gobierno venezolano tuvo que ver en la desaparición de Ojeda, pues el militar estaba en el listado de opositores que estaban siendo perseguido por el régimen de maduro”. Esto, añadió, “refuerza la necesidad ineludible de que Chile refuerce su posición ante el gobierno venezolano para exigir que los responsables vengan a comparecer ante la justicia chilena, porque este homicidio no puede quedar en la impunidad y se deben hacer todos los esfuerzos desde la Cancillería de nuestro país, para dar con los responsables”.