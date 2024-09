Gobierno entrega Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al músico André Rieu

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, entregaron este lunes la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a André Rieu, director de orquesta y violinista neerlandés, quien junto a su Johann Strauss Orchestra se encuentra en Chile, para realizar una serie de cinco conciertos en Movistar Arena.

El reconocimiento se realizó en el Salón Rojo de La Moneda, en una breve audiencia que fue encabezada por el Presidente, quien estuvo acompañado por la titular de las Culturas y un emocionado André Rieu. Posteriormente, los tres se dirigieron a la Plaza de la Constitución, para recibir un homenaje musical y ciudadano a cargo de Carabineros de Chile.

“La música es una de las expresiones creativas más sublimes de la humanidad. Es un elemento esencial y constitutivo de nuestra memoria e historia, y también de nuestro patrimonio. Es por eso, que es un honor y una verdadera alegría entregar en esta visita la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al músico, compositor y director de orquesta neerlandés André Rieu”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán.

Y luego agregó: “Este es el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a personas que han hecho un aporte cultural y artístico a Chile. Es un merecido premio a quién ha contribuido a que diferentes culturas del mundo se conecten y compartan a través de la música y la cultura, y quien hoy nos honra con su visita en el país”.

Tras la audiencia, André Rieu dijo sentirse honrado con esta distinción: “Estoy enterado que Plácido Domingo y Ennio Morriconne también la habían recibido, así que me sentí muy orgulloso. Me gusta mucho, y no lo digo solo porque estoy aquí, pero Chile realmente es increíble, la gente es muy amable. Viajo por el mundo para tener esta interacción con el público. Quiero mirar a la gente a los ojos y hacerlos felices. Y eso es lo que hacemos, y por eso me gusta Chile, porque la gente aquí es muy amable”.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda fue creada por el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el año 2004 con el objetivo de conmemorar los cien años del natalicio de Pablo Neruda (12 de julio de 1904).

Con esta entrega, son más de 70 los galardonados con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda desde 2004. Han sido reconocidos con este premio personalidades como Roser Bru, Margot Loyola, Lucho Gatica, Paz Errázuriz, Vicente Bianchi, Jorge González, Joan Turner, Mauricio Celedón, Los Jaivas, Valentín Trujillo, entre otros. Los últimos en recibirla fueron La Sonora de Tommy Rey, en el día de los Patrimonios y la científica Jane Goodall, durante su reciente visita al país.

El galardón de la Orden al Mérito Artístico y Cultural consiste en una medalla elaborada por el escultor Federico Assler y es fabricada en plata con siete centímetros de diámetro. La medalla se entrega junto a un diploma.

Rieu nació el 1 de octubre de 1949 (74 años) en Maastricht, Países Bajos. Es un violinista, director de orquesta y concertista holandés de renombre mundial. Ha vendido más de 40 millones de CD y DVD y más de 30 números 1 a sus espaldas en las listas de éxitos en todo el mundo. Junto con la Johann Strauss Orchestra (la orquesta privada más grande del mundo) Rieu ha dado un nuevo aire a la música de vals a escala mundial gracias a sus espectaculares puestas en escena. Entre los logros de André se cuentan 480 premios de platino, tres premios Brit al Álbum del año de música clásica y millones de visionados en Youtube. Es uno de los concertistas más famosos del mundo. Cada año su espectáculo en directo atrae a más de 600.000 fanáticos.