Otra vez las “Vitas” de Torrealba: Contraloría revela millonarios “gastos improcedentes” en Vitacura

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha destapado una serie de irregularidades y “gastos improcedentes” en la Municipalidad de Vitacura, destacando millonarias transacciones realizadas principalmente durante las gestiones de Raúl Torrealba (exmilitante RN) y los primeros años de la administración de Camila Merino (Evópoli).

Según los hallazgos, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2022 se transfirieron más de $51.800 millones desde las arcas municipales, una cifra que, de acuerdo con el ente fiscalizador, se destinó en gran parte a entidades privadas vinculadas al municipio, conocidas como las “Vitas”.

El informe de 116 páginas consignado por La Tercera detalla que $6.700 millones fueron transferidos a estas entidades, lo que representa el 20,01% del total de las transacciones revisadas. Estas entidades fueron creadas por Torrealba —hoy bajo arresto domiciliario nocturno—durante su mandato y han estado bajo el foco de múltiples investigaciones por posibles irregularidades.

Cabe mencionar que el exjefe comunal enfrenta acusaciones de fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita, relacionadas con el desvío de más de $760 millones desde la Municipalidad de Vitacura.

En el período analizado, la Contraloría también identificó una serie de fallas administrativas y gastos no rendidos en diversos programas y organismos, entre ellos Vitadeportes y Vitasalud, organizaciones clave dentro de la gestión municipal. En particular, el informe menciona que en 2021 se destinaron más de $322 millones en gastos improcedentes. De este monto, $307 millones corresponden a honorarios médicos no cubiertos por la subvención asignada a Vitasalud, mientras que otros $4 millones provienen de descuentos no justificados por servicios prestados por Vitasalud y la Clínica Tabancura. Además, $10 millones se destinaron a asesorías legales que no fueron adecuadamente justificadas.

Otro punto crítico es la rendición de casi $34 millones en gastos que, aunque fueron aprobados, carecían de los antecedentes necesarios para acreditar su uso, lo que incluye subvenciones municipales destinadas a Vitasalud y a la tarjeta municipal Vitapass.

Desvío de fondos y pagos injustificados

A lo largo de los años, se detectaron varios desvíos y pagos no justificados. Entre 2014 y 2019, el informe revela un pago de $4.792 millones en honorarios médicos financiados por subvenciones, correspondientes a servicios que nunca fueron prestados. Además, se identificaron facturas millonarias por servicios de seguridad, limpieza y otros, que carecían de la debida justificación.

En el mismo período, la Contraloría también encontró que se emitieron subvenciones por más de $1.128 millones a entidades como Vitaemprende y Vitasalud, las cuales fueron retiradas por personas no autorizadas, lo que genera serias dudas sobre la transparencia en el manejo de estos fondos.

El informe también destaca la falta de respaldo en más de $4.000 millones que fueron transferidos a cuentas corrientes de diversas entidades vinculadas a las “Vitas”, como Vitaemprende, Vitapass, Vitajoven, Vitasalud y el Consejo Local de Deportes de Vitacura. Estos recursos, transferidos entre 2014 y 2022, no fueron debidamente justificados ante las autoridades fiscalizadoras.

Contrataciones irregulares

Otra de las irregularidades encontradas por la Contraloría tiene que ver con contrataciones injustificadas, muchas de ellas vinculadas a familiares de funcionarios del municipio. Un ejemplo claro es el caso del gerente de administración y finanzas de Vitadeportes, quien recibió más de $142 millones en sueldos entre 2014 y 2021, mientras simultáneamente realizaba funciones paralelas en la comuna.

En Vitaemprende, se contrató entre 2017 y 2018 a la empresa Eventos y Productos Orgánicos Chile LTDA, en la cual la hija de Raúl Torrealba figura como socia. Esta contratación ascendió a cerca de $30 millones. Además, se identificaron otros contratos irregulares con empresas vinculadas a familiares de los encargados de la administración de varios servicios municipales, como la piscina Aquavita.

En Vitajoven, la Contraloría halló la contratación de familiares de dos miembros del directorio de la entidad, lo que refuerza la sospecha de un manejo opaco y favorecedor dentro de las instituciones municipales.

Ante estos hallazgos, la Contraloría ha exigido explicaciones a las autoridades municipales. Además, toda la información recabada ha sido remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se determine si corresponde abrir investigaciones judiciales o tomar otras acciones legales.