A la Corte Suprema la bajaron de Los Lexus

A un año de los autos Lexus. En febrero del año pasado, la noticia del verano fue que algunos ministros de la Corte Suprema querían subir de categoría y cambiar sus vehículos Toyota por unos de alto lujo marca Lexus. Hasta ese momento en Chile solo el Presidente Sebastián Piñera había tenido un auto oficial Lexus. Esos eran los tema de discusión en los plenos de la Corte Suprema durante el verano pasado.

Detalle no menor. Hablando de cosas que llaman la atención en el Poder Judicial, el caso Lexusderivó en un sumario al director, Ricardo Guzmán, y a su subdirector, Zvonimir Koporcic, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Todavía no existe resolución y los involucrados llevan cuatro meses de suspensión y ocho sin funciones directivas. Como me dijo una autoridad judicial: «Guzmán y Koporcic llevan 12 meses de vacaciones pagadas».

Al Poder Judicial le llueve sobremojado. La jueza Sabaj logró superar lo obrado por la destituida ministra Ángela Vivanco. El miércoles en la mañana, la misma autoridad que me comentó las vacaciones pagadas en la CAPJ, me adelantó que los chats publicados por The Clinic de la jueza Verónica Sabaj eran peores que los del escándalo de la ministra Vivanco: «Sabaj no solo armó salas y se involucró en causas, también asesoró y redactó documentos para una de las partes». No pasó hora y media de que me dijeran eso y el Pleno comunicó apertura de cuaderno de remoción para Sabaj.

Volvió a aparecer el poeta. En el mundo judicial, el ministro Antonio Ulloa es conocido como el poeta Ulloa, luego que en Ciper ilustrara su cercanía con Luis Hermosilla contando que le enviaba poemas. No aclaró eso sí, si eran propios o de otros autores. En esa oportunidad, la Corte de Apelaciones no abrió sumario a Ulloa porque las faltas administrativas cometidas estaban prescritas. El miércoles, el Pleno también anunció apertura de sumario para Antonio Ulloa por salir mencionado en los chats de la jueza Sabaj.

Ulloa y Sabaj hace dos semanas estuvieron juntos. La dupla Sabaj-Ulloa sorprendió en tribunales el 9 de enero porque votó a favor de la presentación de una «orden de no innovar» (ONI) que realizó el equipo del abogado Gabriel Zaliasnik en el caso Sartor. El tercer miembro de la sala, el ministro Juan Pablo Rodríguez, votó en contra. Zaliasnik y sus abogados lograron así detener la liquidación de Sartor solicitada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La dupla Sapag-Ulloa sepultó con esa ONI un documento de 15 páginas de la CMF que el 20 de diciembre ordenaba ejecutar el acuerdo del Consejo que «revocaba la autorización de existencia» de Sartor AGF por detectar siete incumplimientos a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores. Preocupa a la CMF que los chat de Sabaj a Hermosilla revelan mucha cercanía y comunicaciones entre la jueza y Gabriel Zaliasnik.

La CMF no fue relevante para Sabaj-Ulloa. Como me dijo un miembro del Poder Judicial: «Es muy extraño ese fallo porque la Corte siempre tiene deferencia administrativa con lo resuelto por organismos administrativos especializados, y en este caso la CMF había considerado urgente suspender las operaciones de Sartor AGF». Duro golpe para la CMF en momentos que intenta ordenar un sector financiero lleno de escándalos (LarraínVial, Factop, Patio, Primus, Sartor, etc.).

Antigua estrategia. El caso entró en nueva etapa porque la oficina del abogado Gabriel Zaliasnik optó por la estrategia de «la mejor defensa es el ataque», presentando una acción judicial en contra de la CMF. Nuevamente la Corte de Apelaciones tendrá que resolver.

Esto recién está empezando. En el Poder Judicial y en el Ministerio Público me dijeron que el caso Sabaj es la antesala de lo que promete ser el mayor escándalo judicial del 2025 y que estará protagonizado por la investigación del Ministerio Público contra el exfiscal Manuel Guerra por filtración de investigaciones, soborno y cohecho.

Los Guerra de los chats. Hace pocos meses conocimos los chats del exfiscal Guerra con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y su socio abogado, Luis Hermosilla, para intervenir en casos como Penta y Dominga. Fiscales, abogados, jueces, ministros de la Corte Suprema podrían también estar involucrados en esos chats.

En el Palacio de Justicia existen otros dos temas pendientes que preocupan. El sumario del fiscal de la Suprema, Jorge Pizarro, que abrió hace meses contra los ministros Manuel Valderrama y Mario Carroza, luego de que Juan Pablo Hermosilla los vinculara con Luis Hermosilla. «No va a pasar nada», me adelantaron. El otro punto es la velocidad con que se resolvió la quina de candidatos para el cargo vacante de Ángela Vivanco, existiendo dos vacantes previas sin resolverse. En la Suprema ya nadie piensa en los Lexus.

