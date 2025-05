Hermosilla-Factop: Daniel Sauer vuelve a prisión y Leonarda Villalobos sigue en arresto domiciliario

En una jornada clave para el caso Hermosilla-Factop, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió endurecer las medidas cautelares en contra de uno de los principales imputados. Esto, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado se movilizaran para que tanto la abogada María Leonarda Villalobos como el empresario Daniel Sauer volvieran a prisión preventiva.

Sauer, director ejecutivo y comercial del factoring, y uno de los protagonistas del escándalo financiero que involucra delitos de facilitación de documentación tributaria falsa, deberá volver a prisión preventiva tras la revocación de la resolución que le permitía cumplir arresto domiciliario total.

Villalobos, la abogada que grabó la conversación con Hermosilla y Sauer en que se hablaba de pagos a funcionarios del SII y de la CMF, formalizada por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, continuará bajo arresto domiciliario total.

Ambos habían abandonado la cárcel por decisión del Cuarto Juzgado de Garantía a fines de abril. Llevaban meses tras las rejas —245 días Villalobos en San Miguel, casi un año Sauer en Capitán Yáber— pero la jueza Carolina Herrera estimó que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional eran suficientes. En el caso del empresario, incluso se valoró su colaboración con la investigación, lo que fue cuestionado por el Ministerio Público y el CDE.

La decisión de este viernes fue comunicada por la Fiscalía Oriente: “La Corte dio por acreditado la existencia de los delitos y la participación de ambos en la comisión de los hechos que se le imputan“.

Sobre el cambio en la medida cautelar de Daniel Sauer, el fiscal Juan Pablo Araya de la Fiscalía Oriente dijo a la prensa que “dada la gravedad de los delitos por los cuales ha sido formalizado, y las penas asignadas (…) en particular, se consideró que el transcurso del tiempo a su respecto no era un fundamento suficiente para sustituir la medida cautelar. O sea, no necesariamente que lleve un año sometido a prisión preventiva va a justificar un cambio de medida”.

La defensa de Leonarda Villalobos, encabezada por la abogada Alejandra Borda, había denunciado durante estos meses una desigualdad de condiciones carcelarias en comparación con Hermosilla y Sauer, presos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Villalobos y Borda habían reconocido los delitos en su declaración, lo que fue destacado por el fiscal Araya, quien mencionó que el reconocimiento fue “bastante claro y sin desvalorizar los hechos”.

🔴Daniel Sauer vuelve a Prisión Preventiva y Leonarda Villalobos continua en arresto domiciliario total. Ambos imputados en la causa AUDIO-FACTOP. La Corte dio por acreditado la existencia de los delitos y la participación de ambos en la comisión de los hechos que se le imputan pic.twitter.com/Sr2AwBTZaK — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) May 9, 2025

El ente persecutor resaltó que lo resuelto por la corte hoy se suma a la condena del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, por el delito de revelación de secreto, la primera condena que se da en el marco del también llamado caso Audio.