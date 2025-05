Caso Hermosilla: Fiscalía y CDE quieren que Leonarda Villalobos y Daniel Sauer vuelvan a la cárcel

La Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se movilizaron ante el regreso a sus casas de la abogada María Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer: quieren que ambos imputados clave del Caso Hermosilla vuelvan a prisión preventiva.

Villalobos y Sauer —imputados por delitos de corrupción y protagonistas del audio con el abogado Luis Hermosilla donde se mencionó el pago de coimas a funcionarios públicos— abandonaron la cárcel por decisión del Cuarto Juzgado de Garantía a fines de abril.

Ambos llevaban meses tras las rejas —245 días Villalobos en San Miguel, casi un año Sauer en Capitán Yáber— pero la jueza Carolina Herrera estimó que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional eran suficientes. En el caso del empresario, incluso se valoró su colaboración con la investigación.

Para el Ministerio Público, el cambio de cautelares es un “agravio”. A juicio del fiscal adjunto Juan Pablo Araya, la gravedad de los delitos imputados, la multiplicidad de causas pendientes y el actuar en grupo o pandilla hacen que ambos imputados sigan representando un peligro para la seguridad de la sociedad.

“El análisis de si la libertad de un imputado constituye o no un peligro para la sociedad no es una predicción criminológica, tampoco es un concepto indeterminado o entregado al arbitrio de apreciación del juez de Garantía de turno”, enfatizó Araya en el recurso de apelación consignado este miércoles por La Tercera, citando el artículo 140 del Código Procesal Penal (relativo a los requisitos para ordenar la prisión preventiva). Según el persecutor, la resolución pasó por alto que no hubo nuevos antecedentes que justificaran el cambio de régimen cautelar.

El CDE, por su parte, fue más allá: calificó el fallo como “insuficientemente fundado” y desconectado del mérito del proceso. En el escrito firmado por el abogado Leonardo Corral, se reprocha que la magistrada haya priorizado el paso del tiempo por sobre la gravedad de los hechos y la reiteración delictiva. “No se ha llegado ni de cerca al término máximo legal”, advirtió el organismo.

Ambas instituciones coincidieron también en relativizar la supuesta colaboración de Villalobos y Sauer. Afirmaron que sus declaraciones son parciales, contradictorias y no aportan claridad suficiente para justificar una atenuante penal.

De acuerdo al citado medio, el tribunal de Garantía ya recibió los recursos de apelación el pasado 5 de mayo, pero hasta este miércoles aún no los había elevado a la Corte. La definición final sobre si los imputados deben o no volver a la cárcel dependerá ahora de una instancia superior.