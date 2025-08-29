PDI detiene en el aeropuerto a dos estadounidenses portando armas de fuego y aceite de marihuana

Dos pasajeras estadounidenses fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Santiago luego de que funcionarios de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI) descubrieran armas de fuego, municiones y derivados de marihuana en su equipaje.

El hallazgo se produjo tras un control mediante escáner de rayos X, donde los operadores de Aduanas detectaron maletas sospechosas. En la revisión se encontraron una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 mm y una Glock modelo 48, además de cargadores, una caja de seguridad para transporte y un total de 72 municiones. Ninguno de los elementos contaba con documentación para su porte o internación al país.

También se incautaron cuatro contenedores de resina de marihuana y un cigarro artesanal de cannabis. Las dos pasajeras fueron arrestadas y los objetos requisados.

El director regional de Aduanas Metropolitana, Rodrigo Díaz, explicó que “los operadores identificaron equipajes sospechosos a través de la tecnología no invasiva. Luego, en la sala de revisión, se verificó el contenido, confirmando la existencia de dos armas automáticas y decenas de municiones”.

Las detenidas quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas.