Vodanovic da por zanjada polémica entre Jara y ministro Montes por reconstrucción

La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, llamó a cerrar la controversia entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, luego de que la exministra del Trabajo cuestionara la lentitud del proceso de reconstrucción en Viña del Mar.

“No tengo antecedentes, pero creo que todos conocemos a Carlos Montes, él es un hombre bastante serio, y creo que ya el tema lo zanjó; sacó una declaración ayer y yo me quedaría con eso”, señaló Vodanovic en conversación con el diario La Tercera.

Agregó que conversó con el ministro y que “evidentemente no había ningún ánimo de parte de él de formar una polémica ni de enfrascarse en una discusión con el comando”.

La senadora subrayó que “entendemos que es nuestra candidata, él es ministro, está en otro rol, pero también Jeannette Jara es su candidata, así como la de todo nuestro sector”, enfatizando que el foco debe estar en las propuestas y no en las diferencias.

Vodanovic respaldó además la idea de Jara de reponer la glosa republicana —eliminada del Presupuesto 2026 por el Ejecutivo— para destinar recursos a la reconstrucción en Viña del Mar. “Estoy de acuerdo en que el presidente o nuestra candidata, que esperamos sea la próxima presidenta, pueda tener esa libre disposición. A lo mejor no para eso, pero puede que ella diga para salud o listas de espera. Si uno no da esa glosa, creo que lo limita y lo amarra de manos al próximo gobierno”, concluyó.