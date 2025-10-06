Montes intenta cerrar disputa con Jara: “No tengo ni he buscado controversias”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), emitió este lunes una declaración pública para aclarar sus comentarios sobre la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), luego de varias jornadas marcadas por tensiones dentro del propio bloque. En su comunicado, el secretario de Estado afirmó que “no tengo ni he buscado controversias, ni he querido responder a candidaturas electorales más que con la intención de aclarar ciertos puntos de la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

Las palabras de Montes buscan descomprimir la polémica que él mismo desató el domingo en el programa Estado Nacional de TVN, donde enfatizó que personas del Minvu colaboran en comisiones técnicas de la campaña de Jara y mencionó además que “la mano derecha” del dueño del terreno de la toma de San Antonio estaría en su comando. “Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”, dijo entonces, lo que provocó molestia inmediata en el entorno de la candidata.

Y es que Montes también se refirió a los otros dichos de Jara, quien calificó como “impresentable” el avance de la reconstrucción en Viña del Mar tras el megaincendio de la Región de Valparaíso (2024) y apuntó directamente al Minvu como responsable de la demora.

En el mismo espacio televisivo, el ministro admitió no haber conversado con la abanderada del sector, pero aseguró que le envió informes recientes sobre la situación. “Yo no he tenido la oportunidad de conversar con ella. En todo caso, le mandé el informe de septiembre y también el de octubre. Porque ahí se plantean problemas y avances”, dijo.

Y agregó: “No sé qué información tiene. Lo que quiero decir es que falta diálogo. Cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos. Entonces es muy importante conversar para ir buscando variantes, y los problemas no son fáciles”.

Jara respondió públicamente, lamentando el tono del ministro y exigiéndole explicaciones: “Lamento que ante esta crítica se generen otros debates que no tienen asidero. Si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga, la verdad desconozco a qué se refiere”, señaló. Añadió que “respecto de asesores de la toma de San Antonio (…) creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”.

El conflicto escaló al punto de incomodar a La Moneda. Consultada este lunes, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó la versión del comando de Jara: “El propio comando aclaró que no era tal”, dijo sobre la supuesta “mano derecha” vinculada a la megatoma, y descartó que el tema se haya abordado en el comité político del Presidente Boric.

Desde temprano, Montes había intentado matizar sus dichos. “No voy a contestar con cosas que no tienen nada que ver con lo que se dijo”, declaró a su llegada al ministerio, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. En conversación previa con CNN Chile, reforzó la idea: “Sobre eso no me voy a referir porque se ha transformado en algo que no era lo que se dijo”.

En su declaración oficial, el titular del Minvu explicó que sus comentarios fueron ejemplos “para demostrar la diversidad de posiciones que existe en la sociedad” y no buscaban individualizar a nadie. “Lo que quise destacar es que hay diálogos diversos que son parte del ejercicio democrático”, sostuvo. Además, recalcó que “no tengo antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política dentro de su horario laboral”, precisando que los trabajadores del Estado pueden ejercer sus derechos políticos “siempre que no contravengan lo establecido por la Contraloría”.

Sin embargo, la aclaración no bastó para disipar la molestia en el oficialismo. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, lamentó el episodio. “No he logrado entender el objetivo del ministro Montes de auscultar quiénes están colaborando en el comando de Jeannette Jara, cuando el cuestionamiento es el retraso en materia de reconstrucción. La candidata lo que pide es información y certezas para los afectados”, dijo el timonel oficialista, según consignó La Tercera. En tanto, desde el Partido Socialista, el senador Tomás de Rementería buscó bajar el tono: “Creo que es mejor que estos temas no escalen. Yo sé que el ministro Montes apoya a Jeannette Jara y el tema no tiene que ver con eso”.

Declaracion Ministro Carlos Montes by Andrés Cárdenas