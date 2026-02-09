Vallejo por regularización migratoria: “No pueden resolverse en tres o cuatro semanas”

El Gobierno afirmó que no existe un plan para regularizar a migrantes empadronados antes del cambio de mando y sostuvo que este tipo de medidas requiere plazos prolongados y coordinación con la próxima administración.

La discusión se instaló luego de que la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), llamara al Ejecutivo a regularizar la situación de más de 180 mil personas en condición irregular que participaron del proceso de empadronamiento durante la actual administración.

La exautoridad planteó que avanzar en ese proceso permitiría evitar que el próximo gobierno termine “expulsando a los inocentes”. El tema fue abordado por Tohá en una conversación en el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli).

“Yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”, señaló.

Desde el Ejecutivo, la respuesta se entregó en la vocería de los lunes. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que una regularización pueda concretarse antes del término del actual mandato.

La ministra Camila Vallejo realiza una nueva vocería de Gobierno tras la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. https://t.co/iJWXAKiYTa — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) February 9, 2026

“No hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas, son procesos largos y por eso siempre tiene que ser algo articulado y conversado, en este caso con la próxima administración”, indicó.

La vocera añadió que este tipo de decisiones debe tener continuidad entre gobiernos. “Cuando hablamos de procesos de regularización que abarcan meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender o al menos abarcar en este caso a dos administraciones. Por lo tanto, son cosas que tienen que ser articuladas siempre”, afirmó.

En esa línea, la autoridad relevó el proceso de empadronamiento realizado durante la actual administración y su utilidad para la toma de decisiones futuras.

“Esa información al menos ya la va a poder tener a disposición sobre la mesa la próxima administración, para que tomen decisiones respecto a si avanzar completamente en una regularización, o parcialmente, con ciertas prioridades o no. Y por lo tanto, ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa”, sostuvo.