Johannes Kaiser, escéptico por subsecretarios: “No sé si va a funcionar todo lo bien que se espera”

Johannes Kaiser, líder de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) y excandidato presidencial, comentó los nombramientos de subsecretarios realizados por el Presidente electo, José Antonio Kast: aseguró que en la composición del gabinete existen “debilidades que probablemente sean aprovechadas por la izquierda“, y que hay nombres que “no necesariamente tienen la experiencia política“.

Su colectividad informó hace semanas que no formará parte del gobierno entrante. Prueba de ello es que Ana Victoria Quintana, quien asumirá Prevención del Delito, vio congelada su militancia nacional libertaria.

Los nombramientos, en general, fueron bien recibidos por la esfera política. En el futuro oficialismo, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, recalcó que en la composición de subsecretarías existirá mayor presencia de los partidos (siete UDI, tres RN, tres republicanos, un amarillo y un Evópoli), comparados con los nombramientos de ministros. Igualmente, y desde el actual oficialismo, salvo nombramientos específicos (como el de Máximo Pavez en Interior), saludaron la mixtura de nombres, advirtiendo eso sí que esperan la capacidad de tender puentes entre ambos sectores.

Por su parte, y a través de una transmisión de YouTube en su canal El Nacional Libertario, Kaiser sostuvo que el nuevo gobierno, tal como se ha configurado ―y entregando “el beneficio de la duda―, “tiene algunas debilidades que probablemente sean aprovechadas por la izquierda y va a requerir de mucha fortaleza comunicacional para poder superarlas”, cuestionando específicamente la falta de peso político en los antecedentes de algunos designados.

“Lo que veo es que hay mucha gente que puede tener muy buenas intenciones, puede ser muy capacitada en sus cargos desde el punto de vista técnico, pero no necesariamente tienen la experiencia política”, afirmó el diputado, añadienndo que sería “interesante ver lo que pase con el nuevo Ejecutivo cuando se instalen, cuando empiece el periodo de aclimatación”.

Aunque señaló que el desempeño de los subsecretarios será clave una vez que asuman, expresó su mesura: “Soy escéptico hasta cierto punto. No sé si va a funcionar todo lo bien que se espera”.