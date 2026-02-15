Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones

Escasez de combustible para aviación: El Gobierno de Cuba comunicó a las aerolíneas que operan en el país que, en 24 horas, la isla se quedará sin combustible para aviones, lo que amenaza operaciones aéreas.

Advertencia pública: La notificación fue difundida por autoridades cubanas a líneas aéreas internacionales que mantienen rutas regulares hacia y desde Cuba.

Causas de la crisis: El aviso se produce en un contexto de presión petrolera externo, atribuido por el Gobierno cubano a medidas de Estados Unidos que han limitado el suministro de crudo.

Posibles efectos en rutas: La falta de combustible podría alterar rutas, frecuencias y horarios de vuelos internacionales que conectan Cuba con países como Estados Unidos, España, Panamá, México y otros destinos.