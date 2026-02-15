Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.
Escasez de combustible para aviación: El Gobierno de Cuba comunicó a las aerolíneas que operan en el país que, en 24 horas, la isla se quedará sin combustible para aviones, lo que amenaza operaciones aéreas.
Advertencia pública: La notificación fue difundida por autoridades cubanas a líneas aéreas internacionales que mantienen rutas regulares hacia y desde Cuba.
Causas de la crisis: El aviso se produce en un contexto de presión petrolera externo, atribuido por el Gobierno cubano a medidas de Estados Unidos que han limitado el suministro de crudo.
Posibles efectos en rutas: La falta de combustible podría alterar rutas, frecuencias y horarios de vuelos internacionales que conectan Cuba con países como Estados Unidos, España, Panamá, México y otros destinos.
Antecedentes en crisis previas: Situaciones similares ya se han dado en Cuba, donde aerolíneas han optado por reacomodar rutas con paradas adicionales en países cercanos para repostar mientras operaban en medio de escasez.