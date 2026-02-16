Gajardo por liberaciones erróneas: “Esto ocurre todos los años en todas las administraciones”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que las liberaciones erróneas de personas privadas de libertad forman parte de una problemática histórica del sistema penitenciario, asegurando que su incidencia ha bajado en los últimos años pese al aumento de la población penal. La autoridad explicó que estos hechos no son inéditos y que responden a una dificultad estructural del sistema. En ese sentido, señaló que “no es que antes nunca haya ocurrido”, agregando que “lamentablemente este es un problema que tiene Gendarmería de Chile”.

En conversación con Radio Cooperativa, el ministro profundizó en la evolución de las cifras y afirmó: “Esto ocurre todos los años en todas las administraciones. Vamos a la administración del presidente Sebastián Piñera: 2020 once, 2019 catorce, 2021 once, 2022, bueno, ahí la compartimos, doce, y nosotros bajamos el 2023 a seis”.

Asimismo, planteó que “del 0,02 que había en los gobiernos anteriores, y digo gobiernos anteriores, porque no es solo el anterior probablemente tal, sino que los anteriores, bajamos a 0,01 con un flujo mucho más grande de personas privadas de libertad”.

Respecto a los homicidios ocurridos en recintos penitenciarios durante el año, el secretario de Estado indicó que “hemos puesto todo esto antecedentes en el Ministerio Público porque además se generaron tres de ellos en un mismo establecimiento penal, a pesar de las instrucciones y a nosotros nos parece que esos antecedentes el Ministerio Público los tiene que estudiar con mayor detención”.

Consultado sobre una eventual crisis institucional, el ministro evitó esa calificación y sostuvo que “me parece que las palabras en esto hay que ser muy cuidadosos en utilizarla”. En esa línea, añadió: “Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario y estamos en un punto de inflexión. Y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad”.

En materia de gestión interna, enfatizó que “A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos fugas. A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos muertes por riñas. A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos libertades erróneas”.

Sobre el caso de Galvarino Apablaza, luego de que Argentina revocara su estatus de refugiado, el ministro indicó que “eso está en manos de la justicia” y que “ya está solicitada la extradición”.

Además, explicó que: “La extradición estaba suspendida porque se le había otorgado la calidad de asilado a la persona en Argentina, entonces esa es una discusión que se tiene que terminar de dar en Argentina respecto a qué ocurre ahora, si eventualmente hay algún recurso pendiente, pero esto está en manos de la justicia y nosotros como gobierno no tenemos en ese sentido acciones que tomar más allá de que la justicia actúe como corresponde”.