Demolición en campamento Santa Marta alcanza 63 de 102 estructuras en Maipú

Demolición en campamento Santa Marta alcanza 63 de 102 estructuras en Maipú

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Este martes continúan los trabajos de demolición del campamento Santa Marta, en la comuna de Maipú, luego de que durante la jornada del lunes concluyera el retiro de las familias que permanecían en el lugar.

La demolición del campamento Santa Marta en Maipú continúa este martes y ya suma 63 de 102 estructuras derribadas, luego de que el lunes finalizara el retiro de las familias. Según las autoridades, las 102 familias abandonaron el lugar y 10 fueron trasladadas a un albergue municipal. El delegado presidencial Gonzalo Durán señaló que los trabajos podrían extenderse hasta el miércoles debido al retiro de escombros y la remoción de tierra para evitar nuevas ocupaciones. El alcalde Tomás Vodanovic afirmó que la medida busca recuperar el espacio y mejorar la seguridad del sector.
Según información entregada por las autoridades, hasta ahora se han derribado 63 de las 102 estructuras existentes en el asentamiento. El proceso comenzó tras completarse el desalojo, el cuál finalizó cerca de las 14:00 horas del lunes y permitió que el terreno quedara totalmente deshabitado alrededor de las 15:00.

Desde el municipio detallaron que las 102 familias abandonaron el campamento y que 10 de ellas fueron trasladadas a un albergue municipal.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, explicó en conversación con 24 Horas, que el objetivo no solo es remover las viviendas, sino también recuperar el espacio intervenido. “La labor del municipio, junto con despejar y sacar las viviendas, es también hacer una especie de recuperación de esos espacios, tanto en el sector del campamento El Trébol, que desalojamos hace cerca de dos meses, como en el sector del campamento Santa Marta“.

El jefe comunal agregó que “estos nuevos campamentos generan condiciones bastante riesgosas y de baja calidad de vida, tanto para quienes lo habitan, para los barros aledaños y finalmente para toda la comuna, por situaciones de seguridad, de incivilidades sanitarias”.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, indicó que los trabajos podrían extenderse hasta este miércoles, principalmente por el retiro de escombros y la posterior remoción de tierra, medida que busca evitar una nueva ocupación del terreno.

“La parte más compleja y sensible fue el retiro de las familias, que procuramos se hiciera con estricto apego a los derechos y la dignidad de las personas”, afirmó la autoridad, agregando que esperan concluir íntegramente el proceso en las próximas horas.

Durán también informó que sostuvo una reunión con el futuro delegado presidencial, Germán Codina, a quien se le entregó un informe detallado sobre las acciones realizadas y los desafíos pendientes en materia de desalojos. Asimismo, adelantó que antes del término del actual Gobierno se proyectan nuevos procedimientos, entre ellos el de la toma Dignidad en La Florida, aunque reconoció que algunos campamentos persistirán y serán parte del traspaso de gestión.

