Violento desalojo de toma en Maipú: intentaron agredir al alcalde Vodanovic

Un operativo encabezado por la Municipalidad de Maipú y apoyado por Carabineros terminó con incidentes y detenidos durante el desalojo del campamento Santa Marta, ubicado en la intersección de Camino a Melipilla con Santa Marta.

En el lugar, donde desde 2022 se habían instalado 102 hogares, residían 375 personas según un catastro municipal, entre ellas 150 niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la información entregada por el municipio, el 91% de los habitantes corresponde a personas extranjeras, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana.

El procedimiento se desarrolló con presencia de personal municipal y de Control de Orden Público. Hasta el cierre del operativo, se contabilizaban al menos tres personas detenidas por incidentes ocurridos durante la intervención.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando un grupo de residentes increpó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. En medio de los gritos, una mujer intentó acercarse al jefe comunal, generándose un forcejeo que culminó con su detención por parte de Carabineros.

Tras los hechos, Vodanovic responsabilizó a una dirigenta identificada como Ruth, a quien el municipio denunció el mes pasado por presuntamente ofrecer soluciones legales y habitacionales a cambio de $100 mil.

“Desde el minuto 1 trató de remar en contra de este operativo, no permitió la comunicación con las familias, entregaba información falsa, tergiversaba permanentemente las acciones del municipio, que negaba la existencia del plan social”, sostuvo el alcalde.

Agregó que, a su juicio, los incidentes obedecen a “intereses distintos a que las familias encontraran un destino, sino que más bien a resguardar un negocio personal que ella tiene en este sector”.

La directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Maipú, Nishme Zafe, explicó que el municipio implementó un plan social para facilitar la salida de las familias. “Hay muchas que hemos logrado desalojar con el plan social que nosotros tenemos, que contempla arriendos transitorios para las familias. Hay otras que se han ido a nuestros albergues y algunas pocas que quedan el día de hoy”, indicó.

Zafe aseguró que el procedimiento fue informado con anticipación. “Hace un mes se hizo ya la notificación formal, el decreto de demolición puerta a puerta, como corresponde y exige la ley”, afirmó.

Respecto de las detenciones, señaló que corresponden a “personas que lamentablemente se han resistido para salir de forma pacífica”, agregando que el municipio intentó instancias de diálogo previas.

El desalojo de Santa Marta corresponde, según la administración comunal, al tercer procedimiento de este tipo en menos de seis meses y al segundo realizado en el eje Camino a Melipilla con Pajaritos, zona priorizada dentro del plan de recuperación de espacios públicos impulsado por la actual gestión municipal.