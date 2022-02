La guerra a través de Twitter: la cuenta oficial de Ucrania que comparó a Putin con Hitler y que llamó a donar a las Fuerzas Armadas

Tras semanas de tensión, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar en la región del Donbás, al este de Ucrania. Los ataques contra la nación vecina desencadenaron una serie de reacciones internacionales, que incluyen severas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Las respuestas también se dieron en redes sociales, tal es el caso de la cuenta oficial de Ucrania en Twitter.

La cuenta oficial de Ucrania (tiene el característico sello azul de la red social, por lo que está verificada) subió durante la jornada publicaciones contra el Mandatario ruso, llamados para apoyar al país ante la invasión e incluso pidió a Twitter remover la cuenta de Rusia.

Luego de iniciada la operación militar, la cuenta de Ucrania publicó una caricatura del fallecido líder nazi Adolf Hitler acariciando a Putin. "Esto no es un 'meme', sino que nuestra y su realidad en estos momentos", escribieron en un tuit posterior.

Después, llamaron a participar de una "Twitter-storm" para difundir los hashtags #StopRussianAggression (detener la agresión rusa) o #RussiaInvadedUkraine (Rusia invade Ucrania).

Además, pidieron a Twitter remover la cuenta oficial de Rusia. "No hay lugar para un agresor como Rusia en las redes sociales occidentales. No deberían poder usar estas plataformas para promover su imagen mientras matan ucranianos", indicaron.

hey people, let’s demand @Twitter to remove @Russia from here

no place for an aggressor like Russia on Western social media platforms

they should not be allowed to use these platforms to promote their image while brutally killing the Ukrainian people @TwitterSupport

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 24, 2022