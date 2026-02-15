¿Ergas otra vez? pese a todo, su nombre vuelve a sonar para embajada en EE.UU.

Otra vez a la carga. Otra vez vuelve a sonar el nombre de Andrés Ergas para la embajada de Chile en EE.UU. Ya a comienzos de enero se hablaba de eso con mucha fuerza en los círculos del poder. Demás está agregar que El Mostrador contó con lujo de detalles sobre sus aciertos y errores en el mundo de los negocios y los conflictos de interés que acarrearía su eventual llegada a esa misión diplomática. El artículo vale la pena para entender la magnitud del lío (acá el link).

Como señalamos, en enero El Mostrador consultó a diversas fuentes que aseguraron que la oferta fue realizada por el propio Presidente electo y que el Ergas lo habría evaluado en su momento.

Sin embargo, fueron las críticas a su perfil como empresario con diversos negocios fallidos; a su nula experiencia política y menos diplomática, y a los conflictos de intereses por sus inversiones en suelo norteamericano los elementos que habrían alejando su nombre de la nominación. El ruido que provocaron las críticas hizo que su nombre se descartara. Al menos eso parecía.

Sin embargo, pareciera que en la OPE (Oficina del Presidente Electo) los negocios inmobiliarios de Ergas en EE.UU. y su inexperiencia política y diplomática, no son impedimento para que encabece la embajada más importante y estratégica, dados los tiempos que corren con el presidente Trump castigando con aranceles a quien se le cruce por delante.

Junto con el nombre de Ergas, quienes conocen parte de lo que se conversa en la OPE, le señalaron a El Mostrador que Rodrigo Yáñez Benítez, también es considerado para la embajada de Chile en EE.UU. Yáñez​ es abogado y entre el 1 de julio de 2019 y el 11 de marzo de 2022 ejerció como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera.