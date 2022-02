Presidenta del Senado indica que este miércoles se discute el proyecto de salida de Rojas Vade de la CC y lo instó a renunciar

El video que publicó el convencional, Rodrigo Rojas Vade (ex Lista del Pueblo), sobre volver a sus labores como constituyente -renunció de forma simbólica luego de mentir sobre sus padecimientos médicos- ha generado bastantes reacciones del mundo político.

En el material audiovisual, Rojas Vade, emplazó al Senado por la demora en el proyecto que permite su reemplazo.

También te podría interesar:

Ante este emplazamiento, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), tuvo palabras para el convencional. "El artículo 60 de la actual Constitución establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC. El señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar, creo que es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho importante".

También indicó que su reemplazo será discutido este miércoles, ya que por falta de quorum no se pudo tramitar antes.

"A esta altura, que él vuelva, una persona que le mintió no solo a sus pares sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano que lo que debiera hacer es el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional", criticó Rincón.

Al referirse sobre si se cuentan con los votos para aprobar la moción, la parlamentaria sostuvo que "creo que sí, es un proyecto que se discutió de manera larga en la comisión de Gobierno, lo hemos conversado con el senador Carlos Bianchi el día de hoy y si no se votó antes es porque producto de todos los proyectos que se sacaron en el último mes de trabajo legislativo, no hubo quórum para votarlo, no por problemas de votos".

Aunque la senadora falangista nuevamente fue crítica con la actitud de Vade. "Si le preocupa tanto al constituyente Rojas Vade el tema, lo emplazó a que venga y renuncie al cargo. Él le mintió no solo a sus electores, porque él ha aducido aquí que sus electores no tendrían quién los represente. Bueno, debió haberse preocupado más cuando postuló, porque le mintió a la gente. Y segundo, la Convención puede seguir funcionando sin él y no hay ningún impedimento para que así sea", puntualizó.

"Fue el Senado el que reaccionó a este problema y fue el Senado el que presentó el proyecto de ley, así que estamos haciendo nuestra tarea", cerró.