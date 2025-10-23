La mechada vegana: el sabor chileno que marca una nueva era en los productos plant-based

El mercado de alimentos plant-based en Chile ha dejado atrás la fase de simple sustitución de carnes y embutidos. Hoy, la tendencia apunta hacia un desarrollo con identidad nacional, donde el sabor y la cultura culinaria local se transforman en el centro de la innovación.

Ese es el camino que ha tomado Vegy, emprendimiento originario de Villarrica, en la Región de La Araucanía, que lanzó su Mechada Vegana, un producto que busca combinar el gusto tradicional chileno con una propuesta 100% vegetal y sustentable.

Cristóbal Esparza, fundador de Vegy, comentó: “Estamos haciendo comida rica con sabor chileno, no solo para personas veganas. Nuestra forma de hacer activismo es entender el mercado chileno y darle soluciones reales. No partimos desde la ideología, sino desde el sabor. Porque si la gente prueba algo rico, vuelve”.

Una receta que respeta la tradición chilena

Elaborada con proteína de trigo y garbanzo, la mechada vegana logra una textura fibrosa muy similar a la tradicional. Su sabor se potencia con un toque ahumado, vino tinto y especias locales, además de vegetales frescos como cebolla, ajo y tomate.

El proceso de desarrollo, señala Esparza, fue el resultado de años de trabajo y prueba constante con consumidores. “El sabor está integrado desde la formulación de la fibra vegetal, lo que lo hace más intenso que un simple marinado. Luego se potencia con especias, vegetales frescos y vino tinto, y se completa con una cocción lenta y deshilachado, logrando jugosidad y la textura típica de mechada”, explica Esparza.

Del sur de Chile al futuro del foodtech

Desde su fundación en 2019, Vegy ha apostado por una visión distinta dentro del movimiento plant-based: crear alimentos prácticos, sabrosos y con propósito. La empresa ha priorizado la eficiencia en producción, la accesibilidad y el diseño simple, pero con un fuerte foco en la identidad cultural chilena.

Con iniciativas como la mechada vegana, el emprendimiento demuestra que el futuro de la alimentación sustentable en Chile puede tener sabor local, raíces culturales y, sobre todo, un propósito claro: comer bien, cuidar el planeta y mantener viva la identidad del país en cada plato.