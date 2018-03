Denisse Campos, una de las famosas gemelas que a fines de los 90 fueron las estrellas de cuanta revista o espacio de farándula había, relató tranquila lo difícil que fue pasar por un largo juicio por violencia intrafamiliar. "Hoy fue un día muy importante para mí y todas las mujeres que viven en este país", expresó llena de emoción en su Facebook.

Según su relato, las agresiones comenzaron en el año 2014 y continuaron hasta el año 2016, pero fue recién ahora que se logró la condena de 10 años para su ex pareja.

Su dramático relato explica que "hace algunos años no sabía lo que significaba violencia intrafamiliar (VIF), algo desconocido que para cualquier mujer y para mí, como una persona conocida y pública, fue un calvario. Cada constatación de lesiones, asistir al Instituto Médico Legal y lograr reunir una cantidad de pruebas suficientes para un juicio oral, parecía imposible.. y por los años de lucha quiero alentar a cada mujer golpeada"

"Hoy.... lo conseguimos", dijo satisfecha.

Campos este miércoles publicó que fue "una condena ejemplar para un golpeador en Chile. Cristian Fernando Solís Moraga, alias Kung-fu fue sentenciado hoy a las 12:00 pm a 10 años de carcel y la prohibición de acercarse a mí por supuesto. No se rindan mujeres". Además, agradeció a la fiscal que llevaba el caso, a Claudia Miranda y la asistente social de la Fiscalía Centro-Norte, "y por sobre todo al Sernam y a las personas que me apoyaron en este largo y silencioso camino. Sin ustedes... hoy no estaría viva" manifestó.

Y agregó al finalizar que: "Ahora podré explicar mil cosas que nadie entendía porque estaba involucrada. Gracias por este espacio. La justifica tarda, pero llega".