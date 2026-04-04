Evaluación y futuro de la Educación Superior

Una mirada externa de la Educación Superior (ES) a nivel internacional es siempre necesaria. Esto es lo que ha publicado recientemente la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), organismo internacional integrado por cerca de 40 países, que se orienta a diseñar mejores políticas públicas que potencien el desarrollo y el bienestar de las comunidades. El informe “Education at a Glance 2025”, nos ofrece una mirada académica y objetiva de la ES a nivel global y, en especial, lo que ha ocurrido en años recientes en nuestro país.

A nivel de la OECD, actualmente un 48% de los adultos jóvenes posee una certificación educacional terciaria, lo que es un logro histórico. Sin embargo, en los últimos 5 años la curva de crecimiento se ha reducido de manera significativa en relación con las décadas previas. Junto a lo anterior, las inequidades se mantienen, a nivel global el 26% de los jóvenes con padres sin educación superior poseen un diploma, comparado con el 70% de los jóvenes con padres profesionales. Solo escasos países han logrado cambios significativos, destacando Dinamarca, donde esta cifra creció un 20% en una década.

Otro aspecto a destacar es la movilidad social, los jóvenes que poseen una certificación de ES tienen mayor probabilidad de tener un empleo, adecuados salarios y desarrollo socioeconómico personal y familiar. Las diferencias existen entre los países miembros de la OECD, en especial en lo relativo al impacto positivo de contar con educación universitaria y técnico profesional.

En algunos países el efecto de significar una palanca de desarrollo social es mayor al contar con un título técnico, que permite tener un avance progresivo en las certificaciones, lo que se puede adquirir durante los años siguientes a la primera titulación.

Con respecto a Chile, el informe destaca menores niveles de desempleo en los graduados de ES comparados con quienes tienen solo educación secundaria. Hay en nuestro país un menor porcentaje de profesionales con grado de magíster y doctorado en comparación con el promedio de OECD, con brechas importantes que sugieren menores grados de formación profesional y científica durante el desarrollo de la vida laboral.

Junto a esto, en la educación inicial, destaca una cobertura menor al promedio OECD, que no ha mejorado en más de una década, lo que podría modificarse con el proyecto de Sala Cuna universal. Con relación a las brechas de equidad, el 68% de los jóvenes con al menos un padre con título de ES tiene certificación, comparado con 25% con quienes tienen padres con educación secundaria incompleta. Sin embargo, se observa que estas brechas en Chile van hacia la mejoría en la última década.

A nivel escolar, el reporte destaca la crisis de natalidad que se presenta en nuestro país. Chile presentó una disminución de 6% en el número de niños entre 0-4 años en los últimos diez años y se pronostica una disminución similar para la próxima década, una situación muy preocupante, como ha sido analizado en profundidad en diferentes espacios de nuestra sociedad.

Con respecto a la situación de nuestros docentes, el reporte destaca que aún persisten brechas muy importantes en los salarios de los profesores de educación básica, los que son al menos un 25% menores comparados con egresados de carreras de similar duración.

Esta diferencia es mayor que en la OCDE, que, si bien está presente, alcanza a un 17%. Esto se suma a difíciles condiciones laborales en relación con problemas de convivencia escolar, falta de tiempo para preparar las clases y corregir evaluaciones, junto a un alto promedio de estudiantes por sala de clases. En este punto, el informe refiere que el promedio en nuestro país es 30,6 estudiantes por sala, comparado con 20,6 en el promedio OCDE. Esto sin duda tiene repercusiones en el proceso formativo de los estudiantes.

Un aspecto importante es la internacionalización. En promedio, en las universidades de la OCDE el 7,4% de los estudiantes es internacional, comparado con solo 1,5% en Chile. Así también, la inversión en Ciencia y Desarrollo es menos de un tercio del promedio de los países de la OCDE, lo que refleja una situación compleja en términos de la mirada de desarrollo a futuro. Estos dos aspectos nos abren una vía de crecimiento y desarrollo que puede impactar en el aporte innovador al país y en una nueva mirada a la realidad internacional.

Junto a lo descrito para nuestro país, el informe destaca nuevos desafíos para el sistema de ES global, dentro de los que se cuentan la flexibilidad curricular, la longitud de las careras, el desarrollo de la inteligencia artificial, el diálogo transversal al interior del sistema de ES y el aporte a la cultura desde nuestras instituciones, entre otros desafíos.

En resumen, este informe nos permite evaluar el desarrollo interno del sistema de ES y comparar con los buenos ejemplos a nivel internacional. Se observan avances y logros y, en especial, grandes áreas de potencial crecimiento en beneficio de los estudiantes y el país. Desafíos que se deben asumir con diálogo, compromiso y trabajo conjunto.

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