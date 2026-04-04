Museo Salvador Allende cierra temporalmente por retraso en entrega de recursos públicos

Hecho también afecta a sitios de memoria. Londres 38, por ejemplo, indicó que “no hay financiamiento para sueldos ni actividades“. “Al asumir este Gobierno nos encontramos con procesos de transferencias que ya presentaban retrasos desde la administración anterior”, respondió Ministerio de Cultura.

Cierre temporal del museo por falta de recursos

El Museo de la Solidaridad Salvador Allende anunció el cierre temporal de sus puertas debido al retraso en la entrega de recursos públicos correspondientes al presupuesto 2026, lo que impide mantener su funcionamiento normal.

El Museo de la Solidaridad Salvador Allende anunció el debido al retraso en la entrega de recursos públicos correspondientes al presupuesto 2026, lo que impide mantener su funcionamiento normal. Dependencia del financiamiento estatal

Desde la institución señalaron que la falta de transferencia de fondos los obliga a suspender actividades y atención al público, evidenciando la alta dependencia de estos espacios culturales del financiamiento estatal .

Desde la institución señalaron que la falta de transferencia de fondos los obliga a suspender actividades y atención al público, evidenciando la . Problema extendido a otros sitios de memoria

El retraso no es un caso aislado: también afecta a espacios como Londres 38, Villa Grimaldi y el Estadio Nacional, algunos de los cuales advierten que no cuentan con recursos para sueldos ni actividades .

El retraso no es un caso aislado: también afecta a espacios como Londres 38, Villa Grimaldi y el Estadio Nacional, algunos de los cuales advierten que . Causas administrativas del retraso

Fuentes del sector explican que estas demoras suelen ocurrir en contextos de cambio de gobierno, debido a atrasos en la firma de convenios y procesos administrativos , lo que retrasa la transferencia efectiva de fondos.

Fuentes del sector explican que estas demoras suelen ocurrir en contextos de cambio de gobierno, debido a , lo que retrasa la transferencia efectiva de fondos. Respuesta del Ministerio de las Culturas

Desde el Ejecutivo reconocieron los retrasos y señalaron que algunos procesos ya venían demorados desde la administración anterior, asegurando que se trabaja con urgencia para regularizar las transferencias y normalizar el financiamiento. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Museo Salvador Allende cierra temporalmente por retraso en entrega de recursos públicos Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.