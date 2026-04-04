En la UDI varios de sus dirigentes son partidarios de formar un conglomerado con los ocho partidos que respaldaron la campaña de segunda vuelta. Aunque no hay una sola postura, dirigentes históricos consideran que es prioritario reencantar a las filas del partido.

“Lo que hemos visto estos últimos días, lamentablemente, con el fuego amigo de varios de quienes están colaborando con el Gobierno, deja de manifiesto que la idea de un Gobierno y dos coaliciones no colabora en tener una mejor conducción política”, dice el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, a El Mostrador.

Y agrega: “Yo esperaría que avanzáramos a darle una orgánica a una nueva coalición y que entendamos que acá estamos todos dentro del mismo barco y que lo que nos corresponde es tener un propósito común, un ideario común que le dé sostén a este Gobierno de emergencia”.

Para la directiva de RN, el debate sobre si son una coalición formal o simplemente colaboradores no ha sido un tema relevante. Más bien aseguran que se ha discutido. En la tienda de calle Antonio Varas plantean que no tienen claro cuál sería la ventaja directa o la mejora de pasar a ser formalmente una coalición.

“El estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente al de los republicanos”

En esa línea se manifiesta la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados y también de RN, diputada Ximena Ossandón.

“Yo no entiendo cuál es la diferencia exactamente de ser parte de una coalición que ser un colaborador, ya que todos perseguimos el mismo objetivo, que a Chile le vaya bien. Así ninguno pierde su identidad. Creo que eso es sumamente importante, que el estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente quizás al de los republicanos, libertarios y social cristianos. Y yo creo que eso es muy enriquecedor para la política también”, plantea la legisladora.

Otros legisladores van un paso más allá. Argumentan que mantener el estatus de “colaborador” les otorga además un “espacio más abierto para proponer y hacer observaciones en lo que no comparten”, en comparación con las exigencias de una coalición formal, donde –explican– no está claro si implicaría obsecuencia.

En el Senado añaden que forzar una coalición “de pares” podría ser una “mala señal” para el círculo cercano del Presidente Kast.

En RN tampoco olvidan que el partido del Mandatario desplegó una ofensiva para que la presidencia del Senado no la ocupara Paulina Núñez, pese al acuerdo del bloque de Chile Vamos, sino que apoyaban una candidatura de su par Manuel José Ossandón, a quien el jefe de Estado conoce desde fines de los años 90.

“Cualquier cambio lo informaremos oportunamente”

La postura de los dirigentes del Partido Republicano frente al debate sobre la creación de una nueva coalición orgánica tiene un aura de hermetismo y pragmatismo, pero con un rechazo casi explícito a profundizar en discusiones de política de alianzas estructuras internas propias de un conglomerado.

En el Partido Republicano y el PSC, con sutileza, sus parlamentarios sostienen que no, y que esta relación es suficiente para avanzar en mociones y la gestión del Ejecutivo. Otros dirigentes son más radicales. Consideran que es una discusión poco práctica y que desvía la atención de lo que actualmente es clave para el avance del Gobierno.

“Hoy lo que tenemos es lo que estamos empujando y ajustando para que sea de beneficio para Chile. Cualquier cambio lo informaríamos oportunamente”, señala, sucinto, el diputado Stephan Schubert.

“Discusión sobre la orgánica de la coalición es poco práctica”

Otros legisladores coinciden también en que no es necesario un cambio en la forma en que se están relacionando actualmente con Chile Vamos.

Agregan en la tienda que la discusión sobre la orgánica de la coalición es “poco práctica”, ya que –argumentan– desvía la atención de las tareas clave para el avance del Gobierno y prefieren hablar de cosas que son urgentes para el electorado en lugar de temas internos de los partidos.

El diputado Juan Carlos Meza, del Partido Republicano, considera que “es una discusión inconducente”.

“Cuando pensemos en hacer algún cambio en nuestra relación con los demás partidos la prensa lo sabrá. Mejor hablar de cosas que si les urgen a los chilenos, estamos enfocados en eso”, enfatiza el parlamentario

Según cuentan, en el Ejecutivo se busca proyectar una imagen de sociedad volcada a la gestión y a los problemas reales, distanciados de lo que el electorado podría percibir como disputas de poder.