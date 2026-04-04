Estudio: el silencio del ‘ghosting’ duele más que el rechazo

Hoy en día vivimos al margen de una era digital marcada por la fugacidad de las conexiones emocionales, donde una conversación puede subir como la espuma y extinguirse con la misma velocidad detrás de una pantalla. En este inestable contexto, muchas despedidas carecen de un sentido de ruptura; se sienten, más bien, como un portazo desolador.

Ante la ausencia de una explicación o cierre puntual, el silencio que se hace presente genera un panorama desconcertante. Eso precisamente es el ghosting, y aunque para muchos pueda significar una salida cómoda y menos cruel, la ciencia se aproxima ahora a presentar un dibujo en otra dirección a partir de explorar el impacto detrás de esta conducta.

Y es que cualquiera que haya sido ignorado repentinamente probablemente entienda la importancia de una nueva línea de investigación sobre el comportamiento humano.

Un reciente estudio publicado en Computers in Human Behavior concluye que ser ignorado sin explicación puede causar un daño psicológico más duradero que recibir un rechazo claro y explícito. El golpe inicial, en ambos casos, resulta parecido: ambas formas de rechazo afectan las emociones, las necesidades y la percepción social. Sin embargo, el ghosting es mucho más ambiguo y carece de cierre, lo que prolonga el tiempo de recuperación.

En otras palabras, la mente queda vagando por un pasillo sin final, preguntándose qué ocurrió, qué se hizo mal y si, quizá, todo podría reanudarse el día de mañana. Ese margen de duda parece ser, precisamente, el combustible del malestar prolongado que trae consigo el ghosting.

Desaparecer o rechazar

En la práctica, el ghosting consiste en romper unilateralmente el vínculo cortando toda comunicación sin ofrecer ninguna explicación e ignorando cualquier intento posterior de contacto. Se trata de una práctica cada vez más habitual en el terreno de las aplicaciones de citas y las redes sociales, donde desaparecer exige poco más que dejar de responder.

La persona que queda al otro lado no recibe una negativa, sino algo más desconcertante: un vacío. Y el vacío, psicológicamente, rara vez es neutro, indica el sitio Muy Interesante.

La investigadora Alessia Telari, quien llevó a cabo este trabajo en la Universidad de Milano-Bicocca y actualmente es investigadora posdoctoral en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, tomó como punto de partida un cuestionamiento muy presente en la conversación pública: ¿es realmente más amable desaparecer que rechazar de frente?

Para responder a esta pregunta, su equipo evitó un método frecuente en psicología —las encuestas retrospectivas, basadas en recuerdos que pueden ser sesgados— y diseñó un experimento en tiempo real que permitiera observar, día a día, cómo evolucionaban las emociones tras cada experiencia.

Dos experimentos certeros

Según señalan IFL Science y Muy Interesante, el equipo llevó a cabo dos experimentos. El primer estudio analizó las posibles diferencias en las consecuencias psicológicas del ghosting y el rechazo a lo largo de seis días. El segundo experimento amplió el análisis a nueve días y evaluó el posible impacto según el género de los participantes.

En el primero participaron 46 adultos de entre 19 y 34 años, quienes mantuvieron conversaciones diarias de 15 minutos a través de Telegram con una supuesta pareja de estudio, que en realidad era un colaborador del equipo.

Durante tres días hablaron de temas cotidianos como música, viajes, deporte y, tras cada interacción, completaron cuestionarios que medían sus emociones, la satisfacción con la relación y la cercanía interpersonal. También evaluaban la sociabilidad y la moralidad percibidas por parte del interlocutor, así como sus propias necesidades psicológicas básicas: pertenencia, autoestima, control sobre las interacciones sociales y sentido de existencia.

El cuarto día la situación cambió. Un grupo de 18 participantes continuó conversando con normalidad (grupo de control). Otro grupo de 13 personas recibió un mensaje explícito indicando que la otra persona ya no deseaba seguir hablando. Y un tercer grupo de 15 participantes fue víctima de ghosting: el interlocutor simplemente dejó de responder sin dar explicación alguna.

El hallazgo fue revelador: tanto el rechazo directo como el silencio súbito provocaron dolor inmediato, sensación de exclusión, disminución de la autoestima y una menor cercanía interpersonal. Pero poco después, los caminos emocionales empezaron a separarse. Quienes habían sido rechazados comenzaron a recuperarse antes, pero quienes habían sido ignorados permanecieron atrapados en una perturbación e incertidumbre más duradera.

El dolor de la incertidumbre

Para comprobar si ese patrón persistía, el equipo realizó un segundo experimento con 90 participantes durante nueve días. El diseño fue similar, pero añadió una variable adicional: emparejar a los participantes con interlocutores del mismo o de distinto género.

Los resultados replicaron lo observado en la primera fase: el género no influyó de manera significativa en la reacción emocional. Sin embargo, volvió a aparecer la misma diferencia clave entre rechazo y desaparición. La claridad dolía, pero ayudaba a ordenar el daño. La ambigüedad, en cambio, lo alargaba.

Como explican los autores en su artículo: “A pesar de resultados similares, el enfoque de varios días de nuestro estudio proporcionó información valiosa sobre la dinámica temporal del ghosting y el rechazo, arrojando luz sobre la eficacia de los procesos de afrontamiento activados por diferentes formas de exclusión social”, explican los autores en su artículo según recoge IFL Science.

Y añaden: “En resumen, la respuesta al rechazo fue más puntual: surgió inmediatamente después del evento y luego disminuyó. El ghosting, en cambio, desencadenó una respuesta más lenta y prolongada”.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que el malestar vinculado al ghosting tendía a intensificarse con el paso de los días. En quienes fueron rechazados de forma directa, las emociones negativas surgieron de inmediato, pero se fueron atenuando poco a poco. En cambio, en las personas ignoradas, la incomodidad no solo persistía, sino que en muchos casos aumentaba: crecía la inclinación al aislamiento y se deterioraba la percepción moral de quien había desaparecido.

No era únicamente tristeza, sino una combinación de desconcierto, golpe a la autoestima y una necesidad insatisfecha de encontrar sentido a lo ocurrido. “La ausencia de cierre convertía el episodio en una pregunta abierta —y pocas cosas desgastan tanto como una pregunta sin respuesta”, concluye Muy Interesante.

Claridad como una forma de cuidado

El estudio sugiere que la honestidad, aunque resulte incómoda, suele ser menos perjudicial que el silencio. Un rechazo claro puede doler, pero ofrece un punto de partida para asimilar la pérdida. En cambio, el ghosting deja a la persona en una especie de incertidumbre constante, atrapada entre interpretaciones y dudas que retrasan el proceso de duelo.

Aun así, los resultados deben leerse con cautela, ya que se basan en situaciones experimentales y relaciones breves, señalan los autores. En la vida real, existen más matices y contextos que pueden influir en cómo se interpreta una ruptura. Pese a ello, la conclusión es clara: incluso cuando una relación termina pronto, la claridad puede ser más saludable que la ambigüedad.