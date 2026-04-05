Ximena Ossandón (RN) sobre Presidente Kast: en un momento deberá “dejar de defender lo indefendible”

La diputada Ximena Ossandón (RN) analizó las primeras semanas de José Antonio Kast como Presidente de Chile: afirmó que la facultad del indulto presidencial debería ser eliminada y entregada a un órgano dedicado; descartó la existencia de ‘fuego amigo’ desde Chile Vamos al Gobierno durante sus primeras polémicas y calificó como un “error no forzado” el retiro del apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

Respecto a la confirmación del Presidente Kast de usar su facultad de indultar, sin descartar beneficiar a condenados por delitos de Derechos Humanos, Ossandón sostuvo que desde su tienda mantienen una postura única desde hace tiempo.. “Consideramos que ojalá se repensara este tema del indulto que es una facultad que viene desde la antigüedad. Creemos que ya con la democracia, la cuestión debería ser diferente”, afirmó en conversación con Radio Bío Bío.

“Debería existir un órgano especialista encargado, porque muchas veces tiene tal vez un poco de sesgo político, un sesgo medio especial, pero si existe un órgano encargado que tenga todas las facultades para revisar las posibilidades de indulto, me parece que le evitaríamos un problema al Presidente y sería más justo”, explicó.

En esa línea, complemento con que se pondría en contradicción el poder ejecutivo con el judicial, “porque una persona indultada es una persona que fue condenada”, poniendo en tela de juicio el proceso del último.

No hay fuego amigo desde Chile Vamos

Ante las críticas que han surgido desde RN y la UDI hacia el gobierno en sus primeras semanas (entre ellas el mismo escenario de los indultos, así como la abrupta salida de Priscilla Carrasco como directora de SernamEG o la violenta alza a los precios del combustible producto de los cambios al Mepco), Ossandón restó dramatismo a los intercambios.

“Yo creo que nosotros somos colaboradores de este gobierno, queremos que le vaya bien, queremos que Chile se vuelva a poner de pie de nuevo (…) Los de Renovación Nacional pueden diferir de los demás partidos, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos un diagnóstico común, un objetivo común”, aseveró la diputada.

Asimismo, afirmó que las críticas deben ser recibidas “de buena forma porque si están hechas de buena forma, son puntos donde uno puede parar, analizar y continuar”. A su juicio, “varios problemas que se han suscitado en el último tiempo, si hubieran sido escuchados o consensuados con toda la colectividad, entre la misma coalición que está formada más nosotros los colaboradores, tal vez no hubiéramos tenido muchos problemas”.

Consultada sobre en qué radican las diferencias de Chile Vamos con el gobierno, Ossandón respondió: “La diferencia está en que nosotros tenemos la experiencia de haber gobernado dos veces. Y esa experiencia no se puede obviar”.

“Hay un tiempo donde la ciudadanía está dispuesta a recibir explicaciones y yo diría que ese período terminó”

Respecto a las primeras semanas de la administración Kast, la parlamentaria fue enfática en marcar un antes y después. “Yo creo que esta semana ha sido tremendo aprendizaje para muchas personas porque efectivamente la campaña termina y empieza a gobernar”, dijo.

Ossandón advirtió que, llegado un punto, el manejo meramente comunicacional no sería suficiente. “La gente en un periodo te acepta las explicaciones, pero llega un minuto que dice: ‘Mire, usted ya está gobernando. Yo lo que necesito es que usted me apoye, que cuide mi bolsillo. No quiero más explicaciones. Ahora quiero ver resultados en seguridad, en economía, en educación’”, planteó, añadiendo que “hay un tiempo donde la ciudadanía está dispuesta a recibir explicaciones y yo diría que ese período terminó”.

Sobre su comodidad con el manejo del gobierno, señaló que “es muy pretencioso decir a esta altura si una se siente cómoda o incómoda, es demasiado poco tiempo”. No obstante, lanzó una crítica: “Yo creo que a esta altura el Presidente en algún minuto va a tener que dejar de defender lo indefendible en algunos casos, tomar medidas porque la ciudadanía depositó toda la confianza en él”.

“Pasado un tiempo la ciudadanía se va a poner mucho más exigente, mucho más dura y a mí no cabe ninguna duda, conociendo al Presidente Kast, que con sus atribuciones va a tomar las decisiones correctas. Si hay que cambiar a alguien, lo va a hacer“, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “hay que dejar esa defensa corporativa” y que, al estar “en un gobierno de emergencia, tienes que tener a los mejores. No podemos volver a cometer el error que cometió el expresidente Boric, que muchos de ellos estaban como en una escuela de aprendizaje. La emergencia no te da para eso”.

Apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

Finalmente, la diputada se refirió a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para un cargo en Naciones Unidas. “Yo siempre, desde el día uno dije que se debería apoyar”, afirmó. Y justificó: “A mí me parece que es una persona que tiene las capacidades para estar en el cargo para el que está postulando. Es una persona que tiene mucho prestigio, muy querida también por el pueblo chileno, me consta. Representa al Socialismo Democrático, entonces en un minuto donde tú estás buscando unidad, me parecía que había que apoyar la candidatura”.

Ossandón calificó la decisión del gobierno como “un error no forzado”: “Creo que no era necesario meterse en esas áreas y veremos qué sucede. Pero de que es una persona que está calificada para ese cargo, claramente lo está”, concluyó.