Cadem: escenario económico acrecienta pesimismo sobre Chile y Gobierno continúa perdiendo respaldo
Si bien la administración de J.A. Kast solo disminuyó dos puntos en su aprobación y creció uno en su rechazo, la medición reveló poca fe en la hoja de ruta del Gobierno, definida por una sensación de un “mal camino” para Chile, percepción de la economía estancada y pocas expectativas de crecimiento.
La 643° edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem describió un duro escenario de expectativas con respecto al país: el pesimismo supera al optimismo, el común de las personas cree que Chile va por un “mal camino” y el parecer de una economía estancada y en retroceso gana fuerza.
La medición, publicada en la noche de hoy domingo, mostró un descenso en la aprobación de la gestión de José Antonio Kast como Presidente, llegando al 42 % (-2pts), mientras que un 53 % de los encuestados lo desaprueba (+1pto). Las cifras reflejan un porcentaje neto de aprobación semanal de un -10 %.
Las cifras se condicen con el ambiente de poca esperanza entre la población, influenciadas principalmente por el escenario económico. Un 52 % de los encuestados cree que Chile se encuentra “en un mal camino”, 26 puntos más que el 11 de marzo, mientras que el 40 % estima lo contrario, siendo 17 puntos menos que en la medición anterior. En la misma línea, un 49 % se siente pesimista sobre el futuro el país en contraste con el 48 % que expresa su optimismo.
Igualmente, un 78 % considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, citando entre las principales razones el sistema político (42 %, +5pts) y la falta de incentivos para hacer negocios en Chile (32 %, +7pts).
Entre las expectativas de crecimiento económico con un nuevo Gobierno, solo un 35 % cree que irá al alza, en comparación con el 43 % recopilado en mayo de 2025. Destacan también el giro en las expectativas de estancamiento (25 % vs 50 % en 2025) y disminución (34 % vs 2 % en 2025).
Entre las principales preocupaciones económicas a nivel país, los encuestados citaron principalmente el aumento de los precios en general y la inflación (59 %), seguido por el bajo crecimiento económico (14 %) y el escenario internacional más la guerra comercial de Estados Unidos (10 %). La cifra se condice con las preocupaciones a nivel personal, en donde también lidera el alza de precios (48 %), seguida por el desempleo o temor a perder el actual empleo (14 %) y el endeudamiento (9 %).
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.