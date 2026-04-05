Cadem: escenario económico acrecienta pesimismo sobre Chile y Gobierno continúa perdiendo respaldo

La 643° edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem describió un duro escenario de expectativas con respecto al país: el pesimismo supera al optimismo, el común de las personas cree que Chile va por un “mal camino” y el parecer de una economía estancada y en retroceso gana fuerza.

La medición, publicada en la noche de hoy domingo, mostró un descenso en la aprobación de la gestión de José Antonio Kast como Presidente, llegando al 42 % (-2pts), mientras que un 53 % de los encuestados lo desaprueba (+1pto). Las cifras reflejan un porcentaje neto de aprobación semanal de un -10 %.

Las cifras se condicen con el ambiente de poca esperanza entre la población, influenciadas principalmente por el escenario económico. Un 52 % de los encuestados cree que Chile se encuentra “en un mal camino”, 26 puntos más que el 11 de marzo, mientras que el 40 % estima lo contrario, siendo 17 puntos menos que en la medición anterior. En la misma línea, un 49 % se siente pesimista sobre el futuro el país en contraste con el 48 % que expresa su optimismo.

Igualmente, un 78 % considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, citando entre las principales razones el sistema político (42 %, +5pts) y la falta de incentivos para hacer negocios en Chile (32 %, +7pts).

Entre las expectativas de crecimiento económico con un nuevo Gobierno, solo un 35 % cree que irá al alza, en comparación con el 43 % recopilado en mayo de 2025. Destacan también el giro en las expectativas de estancamiento (25 % vs 50 % en 2025) y disminución (34 % vs 2 % en 2025).

Entre las principales preocupaciones económicas a nivel país, los encuestados citaron principalmente el aumento de los precios en general y la inflación (59 %), seguido por el bajo crecimiento económico (14 %) y el escenario internacional más la guerra comercial de Estados Unidos (10 %). La cifra se condice con las preocupaciones a nivel personal, en donde también lidera el alza de precios (48 %), seguida por el desempleo o temor a perder el actual empleo (14 %) y el endeudamiento (9 %).