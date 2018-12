Los 80 años de Liv Ullmann, musa, actriz, directora y activista

Nació el 16 de diciembre de 1938 en Tokio, Japón, donde su padre trabajaba como ingeniero de minas agregado en la embajada noruega en Japón.

Sabía desde muy pronto que quería ser actriz, pero sus inicios fueron algo accidentados; ni en Londres ni en Oslo tuvo suerte en las escuelas de teatro, hasta que el papel de Anna Frank en el Teatro Rogaland, en la ciudad noruega de Stavanger, le acabó por abrir las puertas al mundo de la interpretación.

Su debut cinematográfico le llegó en 1957 de extra en la comedia noruega "Fjols til fjells", de Edith Carlmar, y su primer papel protagonista, dos años más tarde, con "Ung flukt", de la misma directora.

En 1960 se casó con el psiquiatra noruego Hans Jacob Stang, de quien se divorció cinco años más tarde.

Bergman

Aunque participó en varias películas, su fama le llegó cuando comenzó a trabajar con Bergman, quien contó con ella para la película "Persona", de 1966, que fue un éxito a nivel internacional.

Ese mismo año nació también la hija que tuvieron en común, la escritora Linn Ullmann.

Después de cinco años, fracasó la relación sentimental entre Bergman y Ullmann, pero no dejaron de trabajar juntos, incluso hasta en la última película del cineasta para la televisión, "Sarabande", de 2003.

En estos casi cuarenta años entre la primera y la última película de Ullmann con Bergman como director, rodaron juntos "La hora del lobo" (1968), "La vergüenza" (1968), "Pasión" (1969), "Gritos y susurros" (1972), "Secretos de un matrimonio" (1974), "Cara a cara al desnudo" (1976), "El huevo de la serpiente" (1977) y "Sonata de otoño" (1978).

También ha trabajado con directores como Jan Troell, Anthony Harvey, Mauro Bolognigi y con el español Juan Luis Buñuel, con quien rodó "Leonor" (1975).

La cinta "Los emigrantes", de Troell, y "Cara a cara al desnudo" le valieron dos nominaciones al Oscar a la mejor actriz; con la primera se llevó un Globo de Oro.

Participó como codirectora en la película "Love" (1982) y diez años más tarde llegaba su primer filme como directora, "Sofie" (1992).

Dirigió asimismo "Kristin Lavransdatter" (1995); "Encuentros privados" (1996) e "Infiel" (2000), ambos con guión de Bergman; y participó como codirectora en el documental "Lumière y compañía" (1995).

Se puso detrás de la cámara también para "La señorita Julia" (2014), cinta interpretada por Jessica Chastain, Colin Farrel y Samantha Morton.

Ullmann activista

Ullmann, que volvió a estar casada entre 1985 y 1995 con Donald Saunders, es además una persona comprometida socialmente.Fue embajadora de Unicef y representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En una entrevista reciente en el marco de Arendalsuka, festival para la democracia que se celebra en Noruega, Ullmann criticó que el movimiento #MeToo se centre en las agresiones sexuales cometidas contra mujeres privilegiadas occidentales.

"No puedo entender que el movimiento #MeToo, que es tan fuerte (...) no mencione a todas las mujeres de África que tienen que caminar varias millas para encontrar agua y que saben que en su camino pueden ser violadas y asesinadas. Pero no tienen opción, necesitan agua", dijo.

También criticó a los que ven a los refugiados como "criminales", algo que, dijo, está destrozando "el alma de Europa", y afirmó que "no hay manera de decir que no podemos acoger a las personas que han tenido que huir de sus casas".