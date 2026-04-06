Senadora Sánchez desmiente al Ministerio de la Mujer y afirma que sí tenía información sobre Prodemu

La senadora por el Maule e integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Beatriz Sánchez (FA), sostuvo un cruce con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marin, y la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, luego de que esta última desconociera recibir información del Gobierno pasado sobre la situación económica que aflige a la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

El ente, que ofrece talleres, acompañamientos y capacitaciones para mujeres, presentaría un millonario déficit arrastrado desde 2017. “La deuda de arrastre períodos 2017 al año 2024, y su componente proyectado para el período 2025 a partir del análisis financiero señalado, correspondía a un monto de $ 1.501.688.660. Lo anterior sitúa a la institución en una situación de inviabilidad financiera y operativa, principalmente, por no contar con ingresos propios permanentes de suficiente magnitud para disponer de liquidez y enfrentar dicho déficit”, establece un informe de entrega de gestión de la fundación consignado por La Tercera.

En la sesión de este lunes de la Comisión de Mujer y Equidad de Género ―celebrada en la sede de Santiago del Congreso― la senadora Sánchez conminó a la ministra Marín a establecer claridades respecto a la situación financiera de la entidad, citando problemas de pago de remuneraciones en la división del Maule.

En su turno para responder a la serie de cuestionamientos (que pasaron por la desvinculación de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, despidos en los diferentes departamentos dependientes del ministerio, el recorte presupuestario del 3% y su eventual efecto en programas sociales, entre otros), la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, desconoció recibir información desde la administración de Gabriel Boric.

“Cuando la ministra [Marín] tuvo su primer traspaso de información, no se le mencionó el tema de Prodemu y se le presentó un organigrama distinto al que nosotros asumimos. Posteriormente, yo tuve una reunión nuevamente con la subsecretaria; se me presentó otro organigrama del ministerio, y cuando llegamos el 11 de marzo había un tercer organigrama. Entonces, lamentablemente, ante esas circunstancias, las decisiones que se tomaron fueron respecto de los organigramas que nosotros teníamos considerados previamente“, relató.

La reunión con el sindicato de Prodemu

La versión de Castro fue refutada de manera inmediata por Sánchez:

― Sí, subsecretaria, eso es absolutamente falso y me encantaría que lo rectificara.

― ¿Perdón?

― Que no le entregaran información de lo de Prodemu en la reunión que sostuvieron con la ministra anterior. Eso es absolutamente falso. Vamos a pedir los antecedentes y los datos.

Posteriormente, la senadora subió en sus redes sociales una publicación en donde complementó sus dichos: citando una reunión del sindicato de Prodemu para abordar su situación financiera (y en la que participó la exministra Antonia Orellana), Sanchez recordó que la jefa de gabinete de la ministra Marín, Tatiana de León, estuvo presente atendiendo al escenario planteado por las funcionarias.

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“Entonces decir públicamente, en una sesión del Senado, que no tenían información de la situación actual es realmente falso”, sentenció Sánchez a través de sus redes.

En la publicación aludida por la senadora, fechada al jueves 26 de febrero y en la que participaron también la Subsecretaría de Evaluación Social, la Dirección de Presupuesto (Dipres), Sernameg, Prodemu y la Federación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Fenfummeg), se puede ve en efecto a Toledo en el extremo izquierdo de la segunda imagen.

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