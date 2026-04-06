Kast en Argentina: refuerza cooperación con Milei y avanza en extradición de Apablaza

El Presidente Kast confía en la extradición de Galvarino Apablaza. Tras la reunión bilateral en la Casa Rosada, el Mandatario afirmó que planteó directamente a Javier Milei la situación del exfrentista chileno, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y actualmente prófugo de la Justicia tras una orden de detención dictada por tribunales argentinos.

“Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de Gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Estoy seguro de que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la Justicia”, declaró Kast en una rueda de prensa en la Embajada de Chile, en Buenos Aires.

El caso de Apablaza, refugiado en Argentina desde hace décadas, ha sido uno de los temas centrales de la visita. La Justicia argentina ordenó recientemente su detención con fines de extradición, aunque el paradero de Apablaza se desconoce desde la semana pasada.

La extradición del exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una de las promesas de campaña de Kast y, según el Presidente, ambos gobiernos continuarán coordinando gestiones judiciales y diplomáticas para avanzar en el proceso.

“Enemigos comunes” y cooperación regional, claves de la agenda bilateral

El encuentro entre Kast y Milei comenzó con honores de la guardia de palacio y un abrazo entre ambos mandatarios, seguido de una reunión privada y posteriormente una sesión ampliada con las delegaciones de ambos países.

Según fuentes oficiales, ambos gobiernos abordaron temas de integración económica, seguridad fronteriza, cooperación energética y coordinación frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Antes de viajar a Buenos Aires, Kast había señalado que su visita tenía como objetivo “estrechar lazos” con Argentina y enfrentar de manera conjunta amenazas regionales.

“Tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos”, afirmó el presidente chileno, quien destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en seguridad, pasos fronterizos y combate al crimen organizado.

La visita también busca reforzar la relación bilateral en materia económica y energética, además de coordinar posiciones sobre asuntos regionales e internacionales.

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina de su mandatario Javier Milei (d), posando junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una reunión este lunes, en Buenos Aires (Argentina). Kast inició su visita a Argentina con la cancelación, por mal tiempo, del acto en el que iba a entregar una ofrenda floral al monumento al Libertador General don José de San Martín en Buenos Aires.© EFE/Presidencia de Argentina

El viaje oficial del Presidente Kast a Argentina marca su primer viaje oficial al exterior desde que asumió la presidencia, siguiendo la tradición diplomática chilena de elegir Buenos Aires como destino inicial.

Tras su encuentro con Milei y la rueda de prensa, el Mandatario chileno tenía previsto regresar a Santiago para continuar su agenda interna, que incluye actividades vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico del país.

El encuentro entre ambos líderes consolida la sintonía política entre los gobiernos y abre una nueva etapa de cooperación bilateral, con la extradición de Apablaza, la seguridad regional y la migración entre los principales temas en la agenda común.

Kast llegó a Argentina en la noche del domingo 5 de abril, acompañado de una delegación de ministros y representantes políticos. Para este lunes, también tenía previsto iniciar su agenda con una ofrenda floral al monumento a José de San Martín, actividad que fue cancelada debido al mal tiempo.

Por parte del Gobierno argentino, en el encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; además de otros altos funcionarios.

En la delegación chilena estuvieron presentes ministros del área económica, de seguridad y relaciones exteriores, además del embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

“Advertencia para que cumplan la ley”: Kast afirma que avanza en expulsión de inmigrantes indocumentados

Durante su comparecencia ante la prensa en Buenos Aires, Kast también se refirió a la política migratoria de su Gobierno y anunció que continuará avanzando en la expulsión de migrantes en situación irregular.

“Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir. Es una advertencia para que las personas cumplan la ley”, afirmó el mandatario.

Kast señaló que su Administración promoverá salidas voluntarias, especialmente de ciudadanos venezolanos, y explicó que se organizarán vuelos para facilitar su retorno.

Archivo: un grupo de inmigrantes junto a un vehículo de las fuerzas armadas en la región de Tarapaca, Chile, en la frontera con Bolivia, el 5 de octubre de 2021.

Asimismo, el Mandatario indicó que el corredor humanitario que planteó durante su campaña electoral sería terrestre y podría aplicarse a migrantes provenientes de países como Perú o Colombia.

El Presidente sostuvo que estas medidas buscan reforzar el cumplimiento de la ley migratoria y ordenar el flujo de extranjeros en el país.