Escritor Martín Kohan y Milei: “La cultura argentina se ve hoy por hoy atacada y dañada”

Uno de los invitados destacados de la Furia del Libro, que comenzó este jueves en la Estación Mapocho, es el escritor argentino Martín Kohan (Buenos Aires, 1967).

Kohan enseña Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires y Narrativa Argentina en la Universidad Nacional de las Artes.

Entre sus obras más recientes figura el ensayo ¿Hola? Un requiem para el teléfono, la novela Confesión, el libro de cuentos Desvelos de verano y el libro para niños El tiempo más feliz. Además la editorial chilena Banda Propia ha publicado Desvelos de verano.

El trasandino tendrá dos actividades en la Furia: este viernes a las 18:00 dará una conferencia sobre literatura y política, y el sábado a las 12:00 un conversatorio con el académico Rodrigo Booth, además de una firma de ejemplares.

“Voy con muchas expectativas”, adelantó el autor a El Mostrador.

Contacto con Chile

Kohan posee un acabado conocimiento de la literatura chilena.

“Vengo leyendo con mucho interés a Lina Meruane, a Andrea Jeftanovic -me interesa el legado no epigonal de Eltit-; a Alejandra Costamagna -admiro la delicadeza de su poder de observación-“, cuenta.

También le interesan “los cruces de lo personal y lo político que logran, cada cual a su manera, Alejandro Zambra y Rafael Gumucio; tuve el privilegio de escribir un epílogo para la notable Me dijo Miranda de Federico Galende, los libros de Matías Celedón me deslumbraron”.

“Acabo de disfrutar muchísimo el arte de la fluidez de Cynthia Rimsky en Clara y confusa. Las crónicas de Juan Cristóbal Peña sobre Mariana Callejas, por un lado, y sobre desvelos literarios de Pinochet, por el otro, me dieron mucho que pensar en sí mismas, pero también, retroactivamente, de lo que ya había leído en Bolaño”.

Además, hace unos años escribió un libro sobre el club de fútbol Boca (“Desde La Boca”, 2023), “y sé que en esa escritura resonó el ‘Soy de la U’ de Francisco Mouat”.

“Admiro a Roberto Merino, obviamente, porque sabe dónde posar la mirada. Y otros que ahora olvido y que me vendrán a la mente esta noche, cuando me esté por dormir y ya no haya tiempo para agregarlos”.

Milei y la cultura

Kohan además no se priva de opinar sobre el momento que atraviesa la cultura argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

“La cultura argentina se ve hoy por hoy atacada y dañada por un aparato de Estado claramente orientado a un proyecto de embrutecimiento social general. Hay un entorno tenso de agresividad muy rudimentaria, muy tosca; y un propósito declarado de vaciar los espacios culturales y educativos. Así nos vamos degradando un poco todos. En eso estamos”.

Al momento de ser elegido en segunda vuelta, Milei obtuvo una alta votación (55%) y aún conserva en las encuestas a un año y medio de su asunción un fuerte apoyo (45%). ¿Cómo lo explica?

“La situación económica no era nada buena, y el malestar que eso producía en amplios sectores claramente se subestimó. Ante esa situación, Milei logró generar cierta fe en que, siendo él tan distinto a todo, luciendo tan novedoso, lograría cambiar las cosas”, responde.

“Claro que de inmediato lo que hizo fue incorporar para la conducción de la economía a dos ministros nada novedosos, muy por el contrario, bien conocidos, que ya ocuparon anteriormente posiciones de poder en el Estado, con resultados ciertamente desastrosos. Pero la fe tiene sus tiempos y el desencanto también”.

Él mismo ha sido testigo del impacto de Milei en las aulas universitarias, donde hace clases.

“En las aulas ocurre algo que, fuera de ellas, se da cada vez menos o se vuelve cada vez más dificultoso: pensamos entre todos, discutimos, acordamos, diferimos, nos respetamos”, cuenta.

“Es justo lo que Milei y el mileísmo detestan. No lo saben hacer y no quieren que los demás lo hagan La dinámica de enseñanza y aprendizaje nada tiene que ver con imposiciones verticales o con saberes que no admitan revisiones críticas. Y nuevamente: es justo lo que Milei y el mileísmo detestan”.

Finalmente, al ser consultado por la campaña de los últimos tiempos de Boca Juniors, club del cual es fanático, fuera de la Liga (cuya final es este domingo) y de la Copa Libertadores, y sobre sus expectativas para el club en el Mundial de Clubes de clubes, que comienza en junio, responde que “de Boca siempre se espera que salga campeón -lo cual me parece bien-, y por lo visto de otros equipos no”.

“Con el Mundial de Clubes me ilusiono, porque con Boca yo siempre me ilusiono. Da mucha felicidad ser hincha de Boca”, concluye.