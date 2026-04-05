Franco Parisi repasa a Dr. File tras su salida de bancada PDG: “Con la gente no se jode”

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó el escenario atraviesa la colectividad tras la salida del diputado Cristián Contreras ―conocido como “Dr. File”― de su bancada en la Cámara de Diputados.

El parlamentario abandonó la colectividad este viernes. Según informó la tienda a través de un comunicado, “esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo”. Asimismo, subrayaron que en la salida de Contreras se produce sin quiebres personales ni conflictos mayores, aunque sí debido a que “las visiones no están completamente alineadas“.

En conversación con Canal 13, Parisi ahondó en el caso y explicó que la decisión fue tomada por los propios integrantes de la bancada mediante una votación interna, citando que el parlamentario ha faltado a un 25% de las sesiones.

“Ser diputado es un cargo espectacular: te pagan por el desgaste del auto, la gasolina, el teléfono, los asesores, oficina, comida y, si te quedas en la noche, te pagan el hotel. ¿Y me vas a decir que no pudo bajar diez pisos para votar?“, arremetió. En esa línea, precisó que Dr. File se ausentó de “dos sesiones extremadamente importantes para la gente en que se vio el proyecto de compensación del kerosene y la gasolina para los taxistas y colectiveros”.

Parisi enfatizó que la medida no se debió al paquete de proyectos que presentó el parlamentario (entre los que se cuentan la vacunación voluntaria y un plebiscito nacional sobre la pena de muerte), sino por problemas externos que “molestaron demasiado” que guardan relación a “cómo se tiene que actuar”.

“Cuando a nosotros nos toca la gente, la clase media, al que trabaja en Uber, al taxista, al colectivero, al minero, hasta ahí no más llegamos”, manifestó. Y sentenció: “Cuando ocurren esas cosas en el PDG decimos ‘con la gente no se jode’. Y llegamos hasta ahí”.

El excandidato presidencial también aclaró que, si bien se puede remover a un diputado de la bancada, su expulsión del partido responde a un proceso formal regulado. Pese a la expulsión, Parisi no cerró la puerta a un eventual retorno, señalando que Contreras podría reincorporarse si retoma el trabajo con la bancada, aunque el proceso formal dependerá del Tribunal Supremo del partido.