BancoEstado premia a los ganadores del Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro 2025

El Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro 2025 de BancoEstado reconoció a los seis proyectos ganadores, seleccionados entre cerca de 70 postulaciones recibidas a nivel nacional.

El jurado estuvo presidido por la actriz y ex presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Paulina Urrutia, e integrado por el dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón; la productora argentina Lucía Meik, especialista en la distribución internacional de largometrajes latinoamericanos; Gerardo Valle, encargado de Programas Internacionales del Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas; Javier Valenzuela, secretario ejecutivo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas; y, finalmente, Daniel Hojman, presidente de BancoEstado, junto a Verónica Pinilla, gerenta de Asuntos Públicos y Sostenibilidad del banco.

El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, planteó que el Fondo forma parte una política estratégica de la entidad financiera, que en su rol de banca pública busca apoyar el desarrollo integral de todos quienes viven en el país.

“Este fondo busca ampliar el acceso al cine y al teatro, permitiendo que más personas, en más territorios, puedan encontrarse con nuestras historias. Hoy celebramos a los proyectos ganadores, que no solo representan talento y creatividad, sino también la diversidad de miradas que enriquecen al país”, señaló.

Por su parte, la presidenta del jurado, Paulina Urrutia, señaló: “Estamos muy contentos: recibimos cerca de 70 postulaciones y logramos una deliberación equilibrada entre ficción y documental en cine, y una selección diversa en teatro. Este fondo vuelve a ser una gran noticia para las artes escénicas del país, con proyectos que dialogan con nuestro presente y con la identidad cultural de Chile”.

Los ganadores

Junto con el apoyo al cine, el Fondo incorpora desde el año pasado el respaldo a la circulación de obras de teatro, lo que permitió que en 2025 más de 12 mil personas asistieran a más de 20 funciones en distintas localidades del país, como Curicó, Chillán y Panguipulli, entre otras, con las obras “Cecilia, la incomparable”; “Temis” y “El carnaval de los animales”.

En esta edición, los montajes teatrales ganadores son Vampyr, escrita y dirigida por Manuela Infante; Tormenta, dirigida por Francisco Arrazola y Alluitz Riezu; y Noche de reyes, dirigida por Rodrigo Pérez y Joaquín Riquelme para el Teatro Nacional Chileno.

Estas obras iniciarán su circulación durante 2026 en localidades como Alto Hospicio, Ovalle, Quilpué, Til Til, Paillaco, Constitución, Castro, Villarrica, Coyhaique y Punta Arenas, entre otras.

En la categoría Cine, el Fondo —que en su edición 2024 consolidó su regreso con una alta participación, distinguiendo previamente a las películas Oro Amargo, La Ola y La Verdadera Historia de People in the Dragon— reconoció en esta edición a El Puma, de Marcela Said; La revuelta: Los Tres, de Bernardo Quesney; y Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato.

En total, el fondo entregará $405 millones, distribuidos en $100 millones para cada una de las tres películas seleccionadas y $35 millones para cada una de las tres obras de teatro ganadoras.

En teatro, los fondos buscan reforzar la circulación de montajes ya estrenados, extendiendo su periodo de exhibición y facilitando presentaciones en distintos teatros regionales para acercar estas obras a nuevos públicos, mientras que, en el caso del cine, estos recursos están destinados a financiar la etapa de distribución de las películas, es decir, su llegada a salas, campañas de marketing y acciones de promoción que permitan ampliar sus audiencias.

Reseña Ganadores

Teatro

“Vampyr” propone un falso documental escénico que reflexiona, con humor negro, sobre trabajo, energía y la relación entre humanos y naturaleza en el contexto contemporáneo. Escrita y dirigida por Manuela Infante.

“Tormenta” es una obra de circo teatro familiar que, desde el teatro físico y gestual, transforma los fenómenos naturales en una experiencia lúdica y sensorial. Dirigida por Francisco Arrazola y Alluitz Riezu.

“Noche de reyes” revisita el clásico de William Shakespeare a partir del juego de identidades, el equívoco y el deseo, en una puesta en escena producida para el Teatro Nacional Chileno. Dirigida por Rodrigo Pérez y Joaquín Riquelme para el Teatro Nacional Chileno.

Cine

“El Puma”, ambientada en el sur de Chile, relata la historia de un matrimonio marcado por la desaparición de su hijo en el lago Pirihueico, donde el duelo, la culpa y la violencia se entrelazan hasta desencadenar un quiebre emocional, de Marcela Said.

“Los Tres” es un documental que reconstruye la trayectoria de una de las bandas más influyentes de la música chilena, desde sus orígenes hasta su separación y posterior reencuentro, explorando las razones de la ruptura y la vigencia de su legado musical, de Bernardo Quesney.

“Hangar Rojo”, Inspirada en hechos reales. Presenta una perspectiva diferente del rol asumido por el mundo militar durante 1973, y lo hace de una manera conmovedora: con una fotografía impecable y que permite acompañar al protagonista, quien actúa de manera inesperada frente a los acontecimientos, configurándose una trama compleja de sostener, de Juan Pablo Sallato.