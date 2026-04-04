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¡Hola! Comenzó una nueva Semana Santa y espero que puedan aprovechar estos días para compartir y disfrutar en familia.

Además comenzó el Mes del Libro y hay distintas actividades en todo el país. A nivel internacional, el próximo 23 comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tendrá a Perú como país invitado.

Y a los fanáticos de la música clásica les cuento que el próximo miércoles estará el Ensamble Bosch en la Gran Sala Sinfónica, con música de Hummel y Schubert.

Además, en esta edición: el último libro de Alberto Fuguet, la muerte del dibujante José Palomo y el regreso del ser humano a la Luna.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera al exministro Lucas Palacios por su libro de cuentos.

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MOTOSIERRA EN CULTURA

Incertidumbre hay entre los trabajadores del Ministerio de las Culturas por los recortes confirmados por el ministro Francisco Undurraga esta semana, en una entrevista con CNN. Una fuente me habló de 20 mil millones de pesos, lo que afectará a varios fondos y programas, incluidos los emblemáticos Sitios de Memoria.

“Habrá un recorte de 3%, incluso un poco más”, informó el secretario de Estado, lo cual provocó una dura reacción de los gremios, que convocaron a sus bases a lo largo de todo el país a declararse en estado de alerta ante el recorte presupuestario y los despidos ocurridos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, así como en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

informó el secretario de Estado, lo cual provocó una dura reacción de los gremios, que convocaron a sus bases a lo largo de todo el país a ante el recorte presupuestario y los despidos ocurridos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, así como en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. “Instamos al ministro Undurraga a cumplir su palabra empeñada, a dialogar con las organizaciones de trabajadores y a ser coherente con su discurso sobre que la cultura es el motor de la cohesión social y la seguridad ciudadana que el país tanto requiere, no un mal gasto del presupuesto público que se pueda recortar sin afectar la calidad de vida de las personas”, afirmó un comunicado de los trabajadores.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

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LLEGÓ LA SERIE DEL CASO MATUTE JOHNS

Netflix reveló este miércoles el tráiler oficial de la nueva serie chilena Alguien tiene que saber. La ficción, inspirada en el caso real que conmocionó al país, está producida por Fabula y protagonizada por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas. La obra se estrenará globalmente el próximo 15 de abril.

En la serie, tres destinos quedan unidos por la desaparición de un joven : una madre que niega rendirse y no deja de buscar respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote con un secreto clave para la investigación. En un caso sin pistas y rodeado de silencios, la verdad se vuelve una gran carga. Porque entre la justicia y la fe, el silencio puede ser el crimen más brutal.

: una madre que niega rendirse y no deja de buscar respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote con un secreto clave para la investigación. En un caso sin pistas y rodeado de silencios, la verdad se vuelve una gran carga. Porque entre la justicia y la fe, el silencio puede ser el crimen más brutal. Rodada en Concepción y Santiago, está dirigida por Fernando Guzzoni (Baby Bandito, Blanquita) y Pepa San Martín (Baby Bandito, Rara). El elenco se completa con las actuaciones de Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas, Susana Hidalgo y un destacado reparto.

Recordemos que la familia Matute Johns se ha opuesto sistemáticamente a la realización de la serie. Este viernes, María Teresa Johns, madre de la víctima, Jorge Matute Johns, criticó el trailer y lo calificó de “violento”. “Me preocupa que lucren con el dolor mío y me preocupa que usen el nombre de mi hijo y no lo dejen descansar en paz”.

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DERECHOS HUMANOS VS. MÚSICA COREANA

Un choque de fechas entre el festival de derechos humanos MUDA y la presentación de una banda coreana fue revelado esta semana por los primeros.

“ Hoy nos enteramos por la prensa que BTS se presentará el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, las mismas fechas de MUDA, el Festival de la Memoria, programado en el Parque Estadio Nacional. Si es así, celebramos que Chile reciba a una banda global como BTS, cuyos valores dialogan con los de MUDA”, señalaron en un posteo.

que BTS se presentará el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, las mismas fechas de MUDA, el Festival de la Memoria, programado en el Parque Estadio Nacional. Si es así, celebramos que Chile reciba a una banda global como BTS, cuyos valores dialogan con los de MUDA”, señalaron en un posteo. “Sin embargo, nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno, considerando la magnitud de ambos eventos y las instancias de coordinación ya sostenidas. Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional. Un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto por los equipos, artistas y públicos involucrados”, agregaron.

Desde el Gobierno no se han referido al tema hasta el momento.

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EL REGRESO DE FUGUET

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Este miércoles llegó a librerías el más reciente libro de Alberto Fuguet, Ushuaia, que trata sobre una madre, un hijo y los archivos de una desaparición, y por primera vez en su obra tiene una protagonista femenina.

El libro es protagonizado por Leticia Lucero , quien se muda desde San Luis, Argentina, a la comuna de Maipú, donde abre una farmacia y busca construir una vida para ella y su hijo.

, quien se muda desde San Luis, Argentina, a la comuna de Maipú, donde abre una farmacia y busca construir una vida para ella y su hijo. A través de un caleidoscopio de voces–testimonios, entradas de blog, notas periodísticas, recuerdos familiares y cuentos–, Ushuaiaconduce a un verano en la provincia argentina, a fines de los 70, al Festival de Viña de 1985 y a los comienzos del siglo XXI, cuando la tecnología abre posibilidades, pero aún no ha alterado la existencia, según la reseña editorial.

El libro será presentado el próximo sábado 11 de abril a las 13:00 horas en Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350, Vitacura), donde el autor estará junto a la periodista Rita Cox.

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ADIÓS, JOSÉ PALOMO

Uno de los dibujantes chilenos más icónicos, José Palomo Fuentes, conocido como Palomo, murió el pasado sábado en Ciudad de México, informaron medios locales.

Palomo llegó a tierras aztecas como exiliado tras el golpe de Estado de 1973 . Entre otros trabajos, fue autor de la tira El Cuarto Reich y participó en exposiciones internacionales en países como España, Italia, Brasil y Alemania.

. Entre otros trabajos, fue autor de la tira El Cuarto Reich y participó en exposiciones internacionales en países como España, Italia, Brasil y Alemania. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional “El Yelmo de Mambrino” en 2005, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y el premio Von Pilsener en Chile.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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BALLET Y FIESTA

Con un singular evento de entradas casi agotadas, el Teatro Municipal de Santiago inicia su Temporada de Ballet 2026 rompiendo los esquemas de la asistencia tradicional.

En el marco del Mes de la Danza , el centro cultural presenta la “Experiencia Sub30”: una propuesta inédita diseñada exclusivamente para jóvenes de hasta 30 años, que transforma la función del clásico Romeo y Julieta en un hito social y cultural que culminará con una fiesta en los salones del recinto.

, el centro cultural presenta la “Experiencia Sub30”: una propuesta inédita diseñada exclusivamente para jóvenes de hasta 30 años, que transforma la función del clásico Romeo y Julieta en un hito social y cultural que culminará con una fiesta en los salones del recinto. El próximo jueves 9 de abril, en alianza con Clásica No Convencional (CNC), el Municipal abrirá sus puertas para esta antesala disruptiva. Los asistentes podrán acceder a una función exclusiva con un 50% de descuento en el valor de sus entradas y, tras el cierre del telón, la experiencia se trasladará al foyer.

Allí, el espíritu de la tragedia de Shakespeare se encontrará con la escena electrónica actual en una after party amenizada por los DJ’s Enemigo + Beto (fundadores de F.O.M.O.), contando además con la colaboración de Johnnie Walker e Interwings y la producción de MAPA.

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UN ANTIGUO MAR EN ATACAMA

La nota más leída de la última semana tiene que ver con las quebradas altas de Pinte, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, donde aflora uno de los sitios jurásicos más completos y densos de la Región de Atacama y de todo Chile.

Lo que hoy es un paisaje árido de laderas escarpadas y roca expuesta fue, hace más de 150 millones de años, una plataforma marina poco profunda donde prosperaban moluscos, braquiópodos, corales y otros invertebrados que formaban complejas comunidades.

y roca expuesta fue, hace más de 150 millones de años, una plataforma marina poco profunda donde prosperaban moluscos, braquiópodos, corales y otros invertebrados que formaban complejas comunidades. Los hallazgos y estudios existentes sobre ese ambiente radicalmente diferente al actual dan forma a uno de los capítulos del libro Hace millones de años en Atacama, publicado en enero de 2026 por la Corporación para la Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN Atacama), que por primera vez sistematiza de manera integral el patrimonio fósil regional.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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VOLVER A LA LUNA

Este miércoles, la NASA lanzó la misión Artemis II, que enviará a cuatro astronautas a la Luna.

Su viaje alrededor de nuestro vecino más cercano allanará el camino para un alunizaje y, con el tiempo, para una base lunar , según una nota de la BBC.

, según una nota de la BBC. El programa Artemis de la NASA ha requerido años de trabajo, ha contado con la participación de miles de personas y se calcula que ha costado, hasta la fecha, US$ 93.000 millones .

. “Aunque no se puede poseer un pedazo de terreno debido al tratado de la ONU, básicamente se puede operar en ese terreno sin que nadie interfiera”, afirmó Helen Sharman, la primera astronauta británica.

“Así que lo importante ahora mismo es intentar hacerse con un pedazo de terreno. No se puede poseer, pero se puede utilizar. Y una vez que estás allí, lo tienes todo el tiempo que quieras”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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EL EXMINISTRO ESCRITOR

Álvaro Mera entrevistó para Cita de Libros al rector de Inacap y exministro de Economía Lucas Palacios, quien acaba de presentar un libro compuesto por 49 relatos breves –entre microrrelatos, cuentos y micronovelas–, en los que aborda distintas temáticas desde una perspectiva crítica del entorno social.

Según explicó, la escritura es para él un acto de rebeldía y reflexión frente a una sociedad que define como individualista.

frente a una sociedad que define como individualista. Entre los ejes del libro destaca la crítica al consumo y la búsqueda de estatus como formas de llenar vacíos personales. En uno de sus cuentos, “La Mano Invisible”, cuestiona la idea de que el mercado pueda satisfacer todas las necesidades humanas, planteando en cambio que estos vacíos se abordan desde la preocupación por los demás, el afecto y el humor.

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PANORAMAS REGIONALES

MUESTRA “RELICARIOS” EN ANTOFAGASTA

Balmaceda Arte Joven (BAJ) Antofagasta presenta la exposición Relicarios, de la artista Bárbara Hernández Ibacache, también conocida como @caosenlaciudah, que propone una reflexión sobre el paisaje urbano y periférico de Antofagasta, abordando las huellas del extractivismo, el deterioro y la memoria presentes en el territorio. El montaje forma parte de la programación de Foto Antofagasta 2026, una iniciativa impulsada por BAJ.

La propuesta fotográfica de la artista, que fue seleccionada durante la convocatoria de Foto Antofagasta realizada en el 2025, pone el foco en elementos cotidianos como objetos descartados, infraestructuras en desuso y expresiones de religiosidad popular, evidenciando cómo estos espacios y materialidades dan cuenta de procesos sociales, económicos y políticos.

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DIBUJOS DEL CHILE PRECOLOMBINO

Una muestra en el Museo Andino de Buin reúne una selección de dibujos provenientes de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino, obras de la colección personal de José Pérez de Arce, y registros audiovisuales que reflejan su trabajo en áreas como la ilustración, la música y la museografía.

La exhibición presenta un recorrido por décadas de investigación y creación visual dedicadas al estudio de las culturas originarias de Chile y América. A través de ilustraciones basadas en evidencia arqueológica, etnográfica y musical, el artista desarrolla un lenguaje propio que permite imaginar cómo vivieron, se movieron y se expresaron las comunidades del pasado.

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MARTES DE CINE EN VALDIVIA

El pasado martes se inició la primera de seis jornadas del ciclo gratuito Martes de Cine. En una alianza con la Asociación Patrimonial Cultural de Los Ríos, la muestra se realizará en el Teatro Regional Cervantes el último martes de cada mes, entre marzo y agosto.

Cada jornada incluye tres funciones diferenciadas por rango etario y temáticas de interés, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad mediante el séptimo arte: a las 11:00 horas Cine Infantil; 14:15 horas Cine Chileno / Inclusivo y a las 19:00 horas la muestra con lo mejor del pasado 32º FICValdivia.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!