Presentación del libro “Cuando era niña” de Elena Cruz

Corporación Cultural de Las Condes, Apoquindo 6570, Las Condes.

Sábado 16 de diciembre – 11:30 horas.

El libro “Cuando era niña, de Elena Cruz”, recorre un día completo de la vida de una pequeña que no es súper heroína ni tiene poderes, es una niña que hace cosas de niña. A través de las expresivas ilustraciones de Leo Ríos la vemos desde que despierta en la mañana hasta el momento antes de dormirse. Recorremos sus actividades cotidianas –levantarse, tomar desayuno, ir caminando al colegio, etc– pero también sus juegos, sus emociones y sus temores.

El libro, editado por editorial ULLA, es de un formato grande y apaisado, con tapa dura, que permite a los lectores observar los incontables detalles de los dibujos. Hay ternura, sensibilidad y humor en este primer libro de la autora, que hace sentirse identificados a los niños y también a los grandes.

“Quise escribir un libro de los pequeños recuerdos de infancia -ordenados a lo largo del día de la protagonista- asociados a las distintas emociones/sensaciones para que los niños pudiesen identificarse o bien diferenciarse a partir del cuento con la posibilidad de abrir otras conversaciones sobre lo que ellos mismos pueden estar viviendo. Era clave que las ilustraciones pudiesen representar bien esas expresiones y todos los detalles que son capaces de evocar los recuerdos en un estilo suelto y vintage de lo hecho a mano, dado por la acuarela y la tinta en este caso”, explica la autora.

El origen del libro fue una tarea “que hice con mi hijo cuando era chico que era muy simple: un listado de lo que le gustaba y lo que no le gustaba, pero que me permitió entender algunas cosas de él que era muy introvertido y quedarme con la pregunta de cómo podía yo ayudar a un niño a tratar de identificar lo que le pasaba y ponerle nombre, pero sin ser un manual, si no que surgiera espontáneamente. Entonces una noche me desvelé y lo escribí de un tirón en mi cabeza. Se había estado trabajando en el inconsciente”.

“Si bien los niños son universales y predecibles en sus comportamientos, luego cada cosa la registran de maneras muy distintas y eso es lo maravilloso y lo que va generando después sus pequeñas diferencias y sus singularidades, entre otras cosas, por supuesto. Y es muy bonito como construyen mundos y despliegan todo un imaginario a partir de una fijación concreta, de algo que puede ser muy pequeño, porque no tienen la abstracción del mundo, si no que están en lo concreto, en lo inmediato y en lo que tienen a la mano”, comenta.

“No quisimos encasillarlo en una edad puntual, porque puede ser para niños más chicos en una lectura acompañada y conversada o para niños un poco más grandes que ya saben leer”.

Ficha técnica:

Cuando era niña

Autora: Elena Cruz

Ilustraciones: Leo Ríos

ULLA, 2023