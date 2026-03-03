Ópera “La Cenicienta” y “Così fan tutte” en Lo Barnechea

Centro Cultural El Tranque, Av. El Tranque 10300, Lo Barnechea.

6 y 7 de marzo.

Dos óperas clásicas adaptadas a tiempos contemporáneos y con funciones al aire libre, es la propuesta que ofrece la Corporación Cultural de Lo Barnechea con una nueva versión de “Ópera en el parque”, iniciativa que busca acercar este género musical y sus temáticas a nuevas audiencias.

Las presentaciones, que se enmarcan en el mes de la mujer, se llevarán a cabo el próximo viernes 6 y sábado 7 de marzo, con dos jornadas en las que se presentarán títulos esenciales de la ópera a nivel mundial: “La Cenicienta” de Rossini y “Così fan tutte” de Mozart.

La Cenicienta (o la Cenerentola) que se presenta en esta obra ya no espera ser “rescatada” por algo sobrenatural. Sino que el cambio en su destino se produce debido a su valor, talento, inteligencia y ética, como también a una oportunidad bien aprovechada.

En Così fan tutte, también con una mirada contemporánea, se ambienta a mediados de los años 50, donde los vestuarios tradicionales de la obra original cambian, pero no su esencia. Aquí el amor se pondrá a prueba y todos aprenderemos que los sentimientos humanos no tienen épocas.

Por su parte, el director de escena Rodrigo Navarrete, recientemente reconocido con el Premio Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas 2024, destacó la importancia de llevar la ópera a nuevos territorios: “Realizar óperas en comunas como Lo Barnechea es clave para ampliar el acceso a este tipo de espectáculos y avanzar en una verdadera descentralización cultural, más allá de los escenarios tradicionales como el Teatro Municipal. Estas iniciativas permiten acercar la ópera a la comunidad, generar guiños locales que fortalecen el sentido de pertenencia y demostrar que este arte puede ser cercano y cotidiano. Además, al presentarse en un formato más reducido, la experiencia se vuelve más íntima y accesible para todo tipo de público, derribando la idea de que la ópera es lejana o exclusiva. El año pasado la recepción fue muy positiva, y precisamente por esa conexión con el público decidimos volver a realizarla este año”.

Cada obra contará con piano acompañante y cerrará con un breve conversatorio por parte de los solistas y del mismo Rodrigo Navarrete.

Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, comentó: “Estamos ofreciendo al público obras de primer nivel en un formato único. En el caso de Rossini, compuso esta ópera a los 25 años de edad, en tan sólo tres semanas, basándose en el cuento de hadas tradicional de Perrault, pero al mismo tiempo cambió algo clave al eliminar los elementos sobrenaturales como el hada madrina. Mozart en tanto nos ofrece un drama jocoso en dos actos cuya fama la convirtió en una de las óperas más populares en el mundo y una de las más representadas desde su estreno en 1790”, comentó.