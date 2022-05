Manuel Monsalve: "El gobierno anterior no ejecutó la plata de la Conadi destinada a la compra de tierras durante cuatro años"

Apuntando a la administración anterior y al Ministerio Público, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó el problema de la persecución penal en el sur del país, donde el Gobierno decretó —tras intentar proponer una nueva fórmula— Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, militarizando nuevamente las regiones del Biobío y La Araucanía, ante una ola de violencia rural que azota a una parte del territorio en la que el diálogo no ha sido exitoso.

"Me reuní con los fiscales de la Macrozona Sur y puedo dar como ejemplo dos aristas del problema de la persecución penal", señaló el subsecretario Monsalve, en entrevista con El Mercurio. Y Agregó: "Primero, ellos ven que si ocurre un hecho de violencia, tienen que ir y enviar al laboratorio de criminalística de la PDI o de Carabineros y no pueden llegar a ese punto si no tienen un vehículo blindado y, por lo tanto, llegan 24 o 48 horas después y no tienen evidencia de calidad". Esto, de acuerdo al funcionario del Ministerio del Interior, "es razonable", debido al riesgo. Pero lo que no es razonable —dijo— "es que después de tantos años eso no se haya resuelto".

Lo segundo, según Monsalve, es que el equipo del fiscal de la Región del Biobío, el persecutor especial dedicado exclusivamente a los casos de violencia rural, "está compuesto por muy pocos".

"El que gobierna debe tomar decisiones que sean coherentes con la afirmación de que este es uno de los problemas más relevantes para el Estado. Así como la fiscalía debe tomar decisiones coherentes con la magnitud del problema, en términos de a quién designa y cuántos recursos pone detrás de esa designación", sentenció el titular de la Subsecretaría del Interior.

Manuel Monsalve comentó al matutino que la declaración que ha hecho el Gobierno, en materia de que este es un conflicto político e histórico, ha ido acompañada de decisiones. En ese sentido recordó que "se ha decidido iniciar un proceso de diálogo acompañado de las Naciones Unidas, una inversión de 400 mil millones y fortalecer la política de compra de tierras".

El subsecretario del Interior precisó que "aquí hay una segunda gran diferencia". Y es que "el gobierno anterior no ejecutó la plata de la Conadi destinada a la compra de tierras durante cuatro años". Monsalve sostuvo que "esa es una decisión política y creo que es una decisión política compleja, porque lo que hace es tensionar, agravar y agitar el conflicto".

También, consultado por las declaraciones del líder de la CAM, Héctor Llaitul, sostuvo que "no me asusto frente a los grupos que han reaccionado con incredulidad y agresividad ante el gobierno". Y definió el objetivo estratégico del gobierno del Presidente Gabriel Boric en esta materia: "Tenemos la tarea de demostrar que respecto del conflicto político e histórico con el Pueblo Mapuche tenemos una respuesta diferente".







Cabe mencionar que, en el marco de la primera reunión del nuevo consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que se realizó en el Palacio de La Moneda con la presencia del Presidente Gabriel Boric; su director, Luis Penchuleo, indicó que la institución establecerá diversas mesas de negociaciones con empresas forestales erigidas en territorios reclamados por el pueblo mapuche, con la finalidad de materializar el proceso de compra y traspaso de tierras. Sobre cómo se realizará esta acción, Penchuleo sostuvo que "lo primero es sentarnos a la mesa, ya que el diálogo va a ser nuestro mecanismo de solución". "De alguna manera ellos ya están participando a través de la Corma, pero todos los sectores vamos a tener que ceder. Eso es lo que puedo decir por ahora, todo va a ser resultado del diálogo", complementó.