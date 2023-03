Torrealba se hunde más en caso por fraude en Vitacura mientras fiscal Armendáriz dilata formalización

Nuevos antecedentes en contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, salieron a la luz, a raíz de la investigación por fraude al fisco y malversación de caudales públicos y por la que entregó declaraciones en calidad de imputado. Ahora, según el medio Ciper, se revelaron documentos -que maneja el Ministerio Público- y que confirman que giró centenares de cheques con fondos de sus cuentas personales destinados al menos a siete funcionarios de la municipalidad, gente en la que confiaba Torrealba.

En total, y durante los diez años en que Torrealba giró estos cheques -fueron emitidos entre enero de 2011 y agosto de 2021-, transfirió $127,6 millones a esos subalternos.

Recordemos que en esta causa, que comenzó el 18 de agosto del 2021 luego de la denuncia de la actual alcaldesa, Camila Merino, Torrealba aún no está formalizado. Durante este tiempo, la investigación primero fue liderada por Fiscalía Oriente, para posteriormente pasar -por orden del entonces fiscal nacional Jorge Abbott- al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien aún no decide fecha para formalizarlo, pese a que mientras estuvo como fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez, se dijo que iba a ocurrir en febrero de este año, cosa que no ocurrió.

Según el citado medio, algunos funcionarios que trabajaban para él contaron a Fiscalía que el dinero lo utilizaban para pagar cuentas de Torrealba y de empleados particulares que trabajaban para él. Por ejemplo, uno de los que fue citado a declarar, indicó que pagaba el sueldo de tres personas que trabajaban en residencias de Torrealba.

Dentro del listado de cheques que fueron emitidos, al menos 200 de ellos fueron girados a siete funcionarios de la municipalidad: Luis Jara, Ulises Quintana, Carlos Muñoz, Miguel Muñoz, Mario Gatica, Rodolfo Astudillo y Juan Villagra, a los que les transfería dinero desde una de las cinco cuentas bancarias que manejaba: una abierta en el banco BCI que operaba solo con vales vista y cuatro cuentas corrientes de los bancos Santander, Scotiabank -según informe de la PDI, desde este banco no se giraron cheques-, Itaú-Corpbanca y Banco de Chile.

Quintana fue uno de los que entregó su versión e intentó explicar el objetivo que tenían estas cuantiosas sumas de dinero que recibía. Montos que iban variando en el tiempo. Quintana, por ejemplo, cobró cheques por un total de 7 millones por año en 2013 y 2014, y durante los cuatro años posteriores, la cifra fue de 2 millones. En el año 2019, aumentó la cifra a 12 millones. En total, registró 71 cheques por un total de $43.879.340 entre 2011 y 2021.

Según su declaración, llegó en 1998 a la municipalidad, y hasta enero de 2023 figuraba como conductor de la Subdirección de Gestión Recursos Internos de Vitacura. Además, trabajó en dos campañas del alcalde Torrealba y aparece con boletas -por un total que supera los $700 mil- en las rendiciones de sus candidaturas de 2012 y 2016 ante el Servel.

Tanto Quintana como Jara y Pastenes fueron contactados por Ciper, pero se negaron a entregar declaraciones. Desde la administración actual de Vitacura, informaron que los funcionarios siguen ejerciendo funciones.