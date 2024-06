Artículos destacados 28062024

Boric en ascenso

Esta semana estuvo marcada por la subida en la aprobación de la gestión del Presidente Gabriel Boric, que coincide con la gira europea, un duro tono con Argentina en materia de soberanía y noticias positivas en aspectos económicos. En la nota de Rodrigo Córdova, expertos analizan esta alza y explican otro factor que suma: una derecha desorientada en materia electoral.

¿Y la reforma de pensiones?

El Seguro Social es uno de los objetivos del Gobierno en la reforma de pensiones y, si bien se ha avanzado en distintas materias, este es uno de los puntos clave en donde la derecha no está dispuesta a ceder. El acuerdo político está en manos de la comisión técnica, pero el clima electoral no ayuda. La ministra Jara dijo: “Si no hay una reforma de pensiones, las AFP van a ser principalmente las responsables”.

Ni a misa con Milei

Mientras el gobierno de Javier Milei es partidario del “abrazo del Beagle”, en un acto conmemorativo de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad en la zona, desde el Segundo Piso de La Moneda “no hay ningún entusiasmo” para una bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y su par trasandino. Carlos Saldivia nos cuenta sobre una cita internacional incómoda.

El último tiempo del rector Sánchez

Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, culminará en marzo de 2025 su tercer y último periodo al mando de la institución, después de casi 15 años marcados por el movimiento feminista, abusos en la Iglesia, el estallido social y la pandemia. En conversación con Fran Castillo, Sánchez aborda las manifestaciones estudiantiles contra el conflicto en Gaza y rechaza los llamados a romper convenios con universidades de Israel. La autoridad universitaria pide más diálogo.

“Chile necesita ser más osado”

Ante las esquirlas del debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump y también sobre cómo debería enfrentar Chile el nuevo orden mundial que está naciendo, el exrepresentante permanente alterno de Chile ante la ONU, Cristián Maquieira es claro: “Chile necesita ser más osado ante un mundo más impredecible e inestable”. Revive un nuevo capítulo de La Mesa con Iván Weissman.

El último líder sectario de Colonia Dignidad

En el lugar que siempre fue su bastión, la ciudad alemana de Krefeld, falleció el pasado 8 de junio pasado Ewald Frank, el sucesor de Paul Schäfer como pastor de Colonia Dignidad. Con la muerte de Frank, además, desaparece el último de los tres grandes puntales de la doctrina de “la lluvia tardía”, que fue el basamento teológico sobre el cual Schäfer y otros líderes sectarios construyeron sus congregaciones. Carlos Basso nos cuenta su historia.