Humorista Willy Benítez falleció a los 79 años

Este sábado murió el humorista Guillermo “Willy” Benítez (79), informó radio Biobio.

De larga trayectoria, su salud se complicó los últimos meses por culpa de un accidente cerebrovascular (ACV).

La información fue confirmada por Rodrigo Osorio, alias “Don Rorro”, vocalista de Sinergia y presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

“Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida”, dijo.

Acaba de partir el gran músico y comediante Willy Benitez. Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón pic.twitter.com/I22tn2wOYp — Don Rorro Sinergia (@rorral) September 20, 2025

Benítez se hizo conocido por su personaje “Juan Gallo” en el “Festival de la una”, programa transmitido por TVN durante la década del 80.

En 1983, pasó a la historia del Festival de Viña del Mar tras interrumpir a los animadores. Personificado como Gallo, subió con un tarro a protestar por la falta de humor nacional en dicha versión del certamen musical.

En esa ocasión Benítez se las ingenió para subir al escenario e interrumpir el programa del Festival. El mensaje era: “Vengo en representación de los comediantes para decir que la risa no ha muerto”. Estuvo cerca de un minuto en el escenario. Al bajar lo llevan preso por desorden en la vía pública, según una columna publicada en El Mostrador.

Carlos Valenzuela, de Los Muleros, lo ayuda a salir esa noche. Dicen que Florcita Motuda denominó esta intervención de Willy Benítez como un “atentado humorístico”. Willy Benítez nunca fue invitado al Festival por parte de la organización.

También formó parte de otros programas, como Sábado Gigante, Ná que ver con Chile, Venga Conmigo y El bar del Bombo, este último conducido por el humorista Bombo Fica.

Entre ambos había una profunda amistad, la que quedó de manifiesto en la versión 2018 del Festival de Viña. Fica aprovechó su presentación para subir a Benítez al escenario y le cedió la Gaviota de Plata.