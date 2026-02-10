Futura ministra Rincón no asegura respaldo a plan del Gobierno por alza de la luz

En medio del proceso de traspaso de mando, la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, evitó comprometer el respaldo del próximo Gobierno a la propuesta impulsada por el Ejecutivo para enfrentar el alza de las cuentas de la luz, el cual contempla un cobro de $1.450 mensuales por 48 meses y un subsidio para el 40% más vulnerable. La ministra electa señaló que la iniciativa será revisada con los equipos técnicos, el ministro de Hacienda y el Presidente electo antes de tomar una decisión.

La declaración se dio tras una reunión sostenida este martes con el actual ministro de Energía y Economía, Álvaro García, en la que se abordó la deuda que los hogares mantienen con las empresas distribuidoras eléctricas, acumulada entre 2020 y 2024 y que alcanza cerca de $730 mil millones, según cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

La deuda comenzará a cobrarse a partir de abril y podrá pagarse en hasta 48 meses. Frente a este escenario, el Ejecutivo propuso un proyecto de ley que contempla un cargo promedio mensual de $1.450 por hogar, junto con un subsidio estatal destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Tras el encuentro, el biministro explicó que la propuesta busca una solución “única y transparente” para todos los clientes. “Le hemos hecho ver nuestra propuesta de que esto ocurra a través de un cargo único, transparente para todos los clientes, y al mismo tiempo avanzar en un subsidio que impida que el 40% más vulnerable de la población pague este incremento de las tarifas”, señaló.

Rincón, en tanto, evitó comprometer el respaldo del próximo Gobierno y recalcó que la iniciativa deberá ser analizada en profundidad. “Para el Presidente electo el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante. Vamos a revisar la propuesta que hace el Ministerio”, afirmó.

“Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio Presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto que se anuncia por parte del gobierno que aún está en ejercicio”, agregó.

García apuntó que la tramitación del proyecto dependerá del próximo Gobierno. “Este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un proceso político. Es lo más natural que el futuro gobierno se tome un tiempo para analizarlo”, dijo.

El Gobierno estima que el subsidio tendría un costo cercano a los $15 mil millones, mientras que la mayor recaudación asociada al cargo permitiría ingresos por unos $19 mil millones, lo que, según García, evitaría un impacto fiscal negativo.