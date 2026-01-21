Renovables fijan el desafío energético de Rincón: bajar tarifas de la luz y corregir distorsiones

La designación de la exsenadora Ximena Rincón como ministra de Energía en el recientemente presentado gabinete de José Antonio Kast introdujo un elemento inesperado en el debate político y energético. Proveniente de la centroizquierda y con trayectoria donde ha tendido a frenar reformas que afectan intereses consolidados, su llegada a la cartera ocurre en un momento clave: Chile exhibe una alta penetración de energías renovables, pero ese avance aún no se traduce en menores cuentas de electricidad para los consumidores.

Desde la Asociación de Generación Renovable (AGR), el diagnóstico es claro. El desafío central del próximo gobierno no pasa por acelerar la incorporación de nuevas tecnologías, sino por lograr que la transición energética tenga efectos concretos en el costo de la energía. “Chile ya avanzó fuerte en energías renovables, pero ese menor costo todavía no se refleja en las cuentas de luz. Hoy el problema no es tecnológico, sino de reglas del sistema”, sostiene a El Mostrador Rafael Loyola, director ejecutivo de la AGR.

En esa línea, el gremio plantea que el Ministerio de Energía deberá profundizar el trabajo técnico que se ha venido desarrollando para corregir distorsiones del mercado eléctrico, fortalecer la competencia y evitar señales regulatorias que siguen encareciendo las tarifas. Para la AGR, esta etapa de la transición energética es fundamentalmente institucional y requiere continuidad más allá del signo político del gobierno. “Debe sostenerse como una política de Estado”, subraya Loyola.

Uno de los focos más sensibles es el debate en torno a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y el mecanismo de precio estabilizado. Según la AGR, si bien este instrumento pudo cumplir un rol en el pasado, hoy genera sobrecostos que terminan siendo asumidos por todos los consumidores. El gremio apunta a las advertencias reiteradas del Coordinador Eléctrico Nacional respecto del aumento de costos, vertimientos de energía e inestabilidad del sistema asociados a este esquema.

“El Ministerio debe seguir impulsando un trabajo profesional y técnico. La corrección del precio estabilizado es necesaria para evitar nuevas alzas tarifarias”, afirma Loyola, enfatizando que la discusión no debiera centrarse en intereses particulares, sino en el impacto sistémico sobre el precio final de la electricidad.

Cabe recordar, que durante la tramitación del proyecto impulsado por el entonces ministro Diego Pardow para extender el subsidio eléctrico, el Congreso rechazó por estrecho margen una modificación al precio estabilizado que reciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esa indicación buscaba corregir distorsiones que, a juicio de expertos, benefician en exceso a ese segmento del mercado.

Una investigación periodística reveló que, en ese proceso, existió una intensa campaña de lobby articulada desde el mundo PMGD. Ese antecedente dejó instalada la sospecha de una defensa indirecta de Rincón a intereses privados en una discusión regulatoria central para el sistema eléctrico.

No obstante, desde la AGR advierten que el problema va más allá de los PMGD. En su diagnóstico, existen otras distorsiones regulatorias que presionan innecesariamente los costos del sistema, como despachos forzados de centrales térmicas poco justificados, el uso de gas inflexible que desplaza energías más baratas y esquemas de remuneración de potencia a centrales diésel que no cuentan con un respaldo efectivo.

“Corregir estas situaciones es simple sentido común”, señala el director ejecutivo del gremio. “Significa reducir costos innecesarios, mejorar la estabilidad del sistema y hacer que la transición energética sea justa y beneficiosa para las personas”.

Con una ministra de Energía desconocida en el rubro, el sector observa con atención si el próximo gobierno logrará traducir los avances en generación renovable en menores tarifas, resolviendo tensiones regulatorias que, según los actores del mercado eléctrico, hoy impiden que la transición energética se refleje en el bolsillo de los hogares.